Dupa Deutsche Bank si ING, si grupul bancar ABN Amro este investigat in Olanda pentru spalare de bani

Investigatorii au estimat recent ca anual operatiunile de spalare de bani prin Olanda se ridicau la aproximativ 13 miliarde de euro, echivalentul a aproape 2% din PIB-ul tarii.In martie, procurorii olandezi verificau indiciile conform carora reteaua de spalare de bani in care era implicat grupul ABN Amro a transferat miliarde de euro Rusia."Este extrem de ingrijorator faptul ca ABN Amro este investigat de procurori", a declarat ministrul olandez de Finante, Wopke Hoekstra, adaugand ca Executivul este decis sa combata operatiunile de spalare de bani si "bancile sunt cele care trebuie sa-i tina pe criminali in afara sistemului".Joi, actiunile ABN Amro au scazut cu 9,9% la Bursa de la Amsterdam. Anul acesta titlurile au scazut cu 40%.Ancheta face parte dintr-un proiect vast al procurorilor europeni de a lupta impotriva tranzactiilor ilegale efectuate prin intermediul bancilor si vine la o zi dupa ce sediul bancii germane Deutsche Bank a fost verificat de procurori pentru a gasi dovezi legate de operatiunile de spalare de bani de la Danske Bank.Procurorii olandezi sustin ca ABN Amro a raportat tranzactiile suspecte prea tarziu sau nu le-au raportat deloc o lunga perioada de timp, si nu au investigat in mod adecvat comportamentul clientilor suspecti.ABN Amro, detinuta in proportie de 56% de statul olandez, are 17.950 de angajati.In septembrie 2018, justitia olandeza a ajuns la un acord amiabil cu ING in legatura cu un dosar de spalare de bani, grupul financiar olandez acceptand sa plateasca 775 milioane de euro.Procurorii au reprosat ING ca a incalcat legislatia olandeza in materie de prevenire a spalarii banilor si finantarea terorismului, "in mod structural si timp de mai multi ani" prin faptul ca nu a impiedicat utilizarea conturilor clientilor sai pentru spalarea banilor intre 2010 si 2016.Procurorii olandezi au informat ca din suma totala de 775 milioane euro, 675 milioane de euro este considerata o amenda iar restul 100 milioane de euro este considerat o redresare pentru beneficii obtinute in maniera ilicita.ING Bank ofera servicii bancare unui numar de aproape 37 milioane de clienti individuali, companii sau institutii din peste 40 de tari.Infiintata in 1994, ING Bank Romania este in prezent o banca universala, oferind produse si servicii tuturor categoriilor de clienti - companii mari si mici, institutii financiare, mici antreprenori si persoane fizice.