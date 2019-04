ANAF ramburseaza, in aprilie, TVA in valoare de aproape doua miliarde de lei

Conform documentului, suma include, in ordinea vechimii, toate deconturile de TVA solutionate prin decizii de rambursare inregistrate in baza de date pana la 23 februarie 2019. Astfel, deconturile cu restituire si compensare se ridica 1,483 miliarde de lei. De asemenea, deconturile cu compensare integrala au un cuantum de 421,8 milioane de lei.ANAF precizeaza ca in cazul deconturilor cu compensare partiala suma este de 29,6 milioane de lei.Pentru sumele de restituit, care totalizeaza 1,450 miliarde de lei, plata efectiva este realizata in doua transe: transa I, de 529,8 milioane de lei, si transa II, de 920,3 milioane de lei.