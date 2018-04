ANAF va putea executa silit mai repede contribuabilii

"Declaratia fiscala unica (Declaratia 212) a fost recent introdusa in legislatie pentru declararea, impozitarea si taxarea veniturilor extrasalariale, iar o caracteristica a acesteia e ca devine titlu executoriu atunci cand se atinge scadenta la obligatiile de plata. Agentia Nationala de Administrare Fiscala foloseste direct informatiile din Declaratia 212 pentru a soma neplatitorul, fara a mai fi necesara emiterea deciziilor de impunere, asadar se poate ajunge mai repede la executarea silita", se arata intr-un comunicat de presa al CONfirm remis, luni, AGERPRES.Agnes Ghita, expert fiscal in cadrul CONfirm, sustine ca titlul de creanta fiscala devine executoriu la data la care se implineste scadenta sau termenul de plata prevazut de lege."O decizie de impunere, de exemplu, e un titlul de creanta fiscala. La fel o declaratie fiscala. Faptul ca se ajunge la scadenta si plata nu s-a realizat face ca acest titlu sa fie folosit de ANAF pentru a executa silit contribuabilul, fara alte formalitati', spune Ghita.Termenul de plata pentru sumele declarate in formularul 212 este data de 15 martie a anului urmator realizarii venitului. Pana la acest termen, contribuabilii pot face plati in baza formularului depus la ANAF."Odata depasit termenul, ANAF poate sa execute silit neplatitorii, folosindu-se de Declaratia 212. Este de retinut ca executarea silita fiscala se face de catre executorii ANAF si nu de catre executorii judecatoresti - la care merge, de obicei, un privat care are de recuperat o creanta. Pentru populatie, Declaratia 212 are si un avantaj: contribuabilul va sti exact ce plateste. Declaratia unica arata exact ce sume are de recuperat ANAF de la contribuabil, sume la care se adauga apoi penalitati si dobanzi. Inainte, deciziile de impunere se emiteau uneori tarziu, contribuabilul nu mai avea timp sa inteleaga ce-i cere ANAF si de ce, iar apoi, cand era executat silit, confuzia se adancea si mai mult", informeaza comunicatul.