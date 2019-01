Care a fost pensia medie in Romania, la sfarsit de 2018. Aproape 5 milioane de oameni traiesc cu acesti bani

Numarul celor care s-au pensionat la limita de varsta era de 3.561.578 persoane, dintre care 1.978.465 femei, in timp ce pensia medie se situa la 1.340 de lei.Pensie anticipata au primit, in noiembrie 2018, 20.742 persoane (1.417 lei, pensie medie), pensie anticipata partiala 87.244 de persoane (1.018 de lei pensia medie) si pensie de invaliditate 529.378 persoane (pensie medie de 646 lei), dintre care 47.661 persoane pentru gradul I de invaliditate (516 lei, pensie medie).In aceeasi luna, pensia de urmas s-a acordat unui numar de 489.563 de persoane (615 lei pensia medie), in timp ce ajutor social au primit 308 pensionari (290 de lei pensie medie) .