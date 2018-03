Certificatele Tezaur pentru populatie ar putea avea un randament mare. Iata cum poti beneficia de acest instrument

"Statul va lansa in cel mult o luna certificate Tezaur pentru populatie, acestea urmand a fi disponibile si prin Posta Romana. Proiectul va fi aprobat saptamana viitoare, motivul pentru care s-a intarziat fiind legat de colaborarea cu Posta Romana. Ca randamente, vorbim de spre 3%, undeva la nivelul pietei secundare. E un randament mare", au aratat acestea pentru AGERPRES,.Surse din Ministerul Finantelor anuntasera, inca din ianuarie, ca institutia intentioneaza sa lanseze, in martie, o emisiune de certificate Tezaur dedicata populatiei, la pretul de un leu/instrument."Pentru populatie o sa implementam un program nou, Programul Tezaur, care va fi distribuit prin unitatile trezoreriei de stat. Noi am anuntat in planul anual de finantare ca il vom lansa. Am anuntat si un volum indicativ de 4 miliarde lei pe care cautam sa-l luam. Acesta este un instrument cumva modernizat de care lumea intreba nostalgic si pe care noi il emiteam undeva inainte de 2005.Atunci se emitea prin trezorerii, dar era in forma materializata, adica omul pleca cu un certificat si aceea era dovada faptului ca el a subscris si acela era inscrisul in baza caruia i se rambursa suma, dobanzile si asa mai departe", a precizat sursa citata.Potrivit acesteia, instrumentul va fi acum modernizat, in sensul ca nu va mai fi intr-o forma materializata., au explicat sursele.Un certificat va avea o valoare de un leu, iar dobanzile vor fi specificate in prospecte.