Inspectii fiscale: Cum sunt selectati contribuabilii pentru control

Intrebarea legitima pe care probabil si-o pun toti contribuabilii care au primit astfel de adrese este - Ce reprezinta o astfel de adresa? O simpla informare sau trebuie sa se pregateasca de inspectie? Ar trebui sa intreprinda vreun demers sau pur si simplu sa astepte sa vada daca vor fi inspectati sau nu?Codul de procedura fiscala (in continuare "CPF") nu da o definitie a gradului de risc, dar defineste analiza de risc drept activitatea efectuata de organul fiscal in scopul identificarii riscurilor de neconformare, precum si de a le utiliza in scopul efectuarii activitatii de control fiscal.Conform art. 121 din CPF, selectarea contribuabililor care urmeaza sa fie supusi inspectiei fiscale se face in functie de nivelul riscului stabilit pe baza analizei de risc.Am identificat din practica zece factori care, in viziunea organelor fiscale, pot influenta gradul de risc si, pe cale de consecinta, includerea in planul de inspectie mai repede sau mai tarziu. Mentionam cativa dintre acestia:1. Existenta neconcordantelor privind livrarile efectuate pe teritoriul national nedeclarate de contribuabil si declarate ca achizitii de catre parteneri;2. Inregistrarea unei marje a profitului inferioara mediei inregistrate in domeniul de activitate desfasurat;3. Gradul de indatorare;4. Valoarea obligatiilor fiscale suplimentare stabilite in urma inspectiei fiscale.Conform explicatiilor informale date de diverse echipe de inspectie fiscala, prin comunicarea acestor adrese, se incearca o transparentizare a factorilor care stau la baza determinarii gradului de risc.Astfel, un contribuabil poate sa cunoasca din timp care sunt aspectele in functie de care se determina gradul sau de risc si, implicit, includerea sa in planul de inspectie fiscala.Aceste adrese nu modifica gradul de risc fiscal al contribuabililor carora le-a fost expediata ci doar ii informeaza cu privire la factorii care ar putea determina incadrarea intr-o categorie de risc fiscal care poate atrage dupa sine, mai devreme sau mai tarziu, inceperea unei inspectii fiscale.In contextul in care metodologiile si procedurile privind efectuarea analizei de risc in vederea selectarii contribuabililor pentru inspectie fiscala nu sunt transparente (nefiind publice), prezentul demers pare a fi unul de salutat.Acest demers ar fi in linie cu recentul proiect de modificare a Codului de Procedura Fiscala, estimata sa se intample in toamna acestui an.Conform acestor modificari, modificarea gradului de risc ar putea sa devina o procedura transparenta cu posibilitatea contribuabilului de a o contesta.Insa, daca am compara informarile primite de diversi contribuabili, constatam ca numarul de aspecte care ar putea influenta gradul de risc al unui contribuabil variaza de la patru, in cazul unor contribuabili, la zece in cazul altor contribuabili.Aceasta inseamna ca o analiza specifica pe fiecare contribuabil a fost deja facuta de Serviciul de Analiza Risc si, pe cale de consecinta, o prioritizare a acestora in ceea ce priveste includerea lor in planul de control.Din pacate, nu este posibila cuantificarea importantei factoriilor analizati si relevanta acestora pentru determinarea gradului de risc astfel incat sa ne dam seama daca, un contribuabil se califica sau nu la un grad de risc care face iminenta o inspectie fiscala.Cateva actiuni care ar putea sa duca la eliminarea unor astfel de factori din analiza gradului de risc:(punctul 1 de mai sus), care se pare ca vizeaza Declaratia 394. In lipsa identificarii specifice a acestor neconcordante este destul de dificil sa fie explicate de catre contribuabil, identificarea fiind primul pas pentru a putea aduce lamuririle necesare. In general, aceste neconcordante sunt artificiale si pot fi usor explicate/corectate odata ce au fost identificate.In baza accesului la informatiile publice, consideram ca o clarificare sau corectare a acestor neconcordante ar fi benefica inainte de includerea respectivului contribuabil in planul de inspectie fiscala.In general, clarificarea sau corectarea acestor neconcordante se rezolva in cadrul inspectiei fiscale in proportie covarsitoare.Ramane insa intrebarea - de ce sa nu poata sa le corecteze contribuabilul inainte de inceperea inspectiei, eliminand astfel macar o parte din aspectele care ii influenteaza gradul de risc?(punctul 2 de mai sus).Din discutiile purtate, si contribuabilii care au intocmite dosare de preturi de transfer si se situeaza in intervalul inregistrat al respectivului domeniu de activitate (conform dosarului) tot au primit notificari cu privire la acest factor. Ceea ce inseamna ca, analiza efectuata de autoritatea fiscala nu concorda cu cea a contribuabilului.Si in acest caz se poate purta o corespondenta pentru clarificarea mediei inregistrate in domeniul de activitate desfasurat de contribuabil, avand drept scop eliminarea acestui factor din lista celor care pot influenta gradul de risc.(punctul 3 de mai sus), se pare ca acesta reprezinta un aspect care influenteaza gradul risc in situatia in care depaseste 70% din activele contribuabilului.(punctul 4 de mai sus) . De multe ori, in practica, intalnim contribuabili care nu vor sa conteste creantele fiscale stabilite in urma inspectiei fiscale pe motiv ca "supara fiscul" sau valoarea obligatiei e prea mica in raport cu cifra de afaceri.Iata un motiv suplimentar de contestare - daca nu ai contestat, ai sanse sa fii controlat din nou.In plus, am intalnit situatii in care o decizie de impunere a fost anulata in mod definitiv, iar acest aspect este in continuare luat in calcul la stabilirea gradului de risc. In aceasta situatie, sau in situatia in care s-a obtinut o suspendare in instanta, nu se mai sustine pastrarea acestui aspect printre cele de natura sa influenteze gradul de risc, si trebuie solicitat autoritatii fiscale excluderea acestui factor din lista celor care ii pot influenta gradul de risc.Conform CPF, contribuabilul "nu poate face obiectii cu privire la procedura de selectare folosita". Cu toate acestea, chiar daca nu se poate contesta selectarea in sine, contribuabilul poate solicita autoritatii fiscale sa excluda din lista aspectelor care ii pot influenta gradul de risc pe acelea care nu sunt conforme. Contribuabilul trebuie sa aiba o atitudine proactiva si sa incerce eliminarea cat mai multor aspecte care ii pot influenta gradul de risc, in masura in care aceste aspecte nu corespund realitatii. Este mai usor sa previi decat sa repari.