Jianu (CNIPMMR): Casele de marcat electronice sunt complet inutile, daca nu se rezolva problemele serverelor ANAF

"Vrem sa facem o adresa catre ANAF pentru a intreba cum sunt folosite datele raportate de catre intreprinzatorii care deja au case de marcat omologate. Pentru ca de prea multe ori transferam responsabilitatea pe umerii intreprinzatorilor, dar la ce folosesc aceste lucruri?", a precizat Jianu.El a amintit ca serverele ANAF au mari probleme, iar saptamana trecuta aproape ca nu au functionat deloc."Aceste case de marcat, in acest moment, sunt complet inutile, daca nu sunt legate la un server, iar datele nu sunt folosite in mod calitativ, pentru a creste colectarea si a elimina activitatile la negru. Costurile sunt prea mari si termenele prea scurte, iar intreprinzatorii nu se pot conforma acestor cerinte atat de repede", a adaugat presedintele Consiliului pentru IMM-uri.In ceea ce priveste intentia de a legifera o amnistie fiscala, Jianu a aratat ca nu este foarte clar cine vor fi beneficiarii, din moment ce niciun intreprinzator nu a cerut o astfel de masura."Totodata, sunt convins ca OUG 114 va fi modificata. Chiar daca nu isi vor asuma responsabilitatea si vor spune o poveste cu privire la motivele pentru care vor da inapoi, ci siguranta aceasta ordonanta va fi modificata in favoarea mediului de afaceri", a mai spus Jianu.ANAF a anuntat sambata ca inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala vor desfasura, incepand din 15 martie, actiuni de control tematic privind respectarea de catre operatorii economici a obligatiei de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic. Actiunea de verificare este determinata de faptul ca cererea de achizitionare de aparate de marcat cu jurnal electronic a inregistrat un declin accentuat in perioada decembrie-februarie, iar vanzarile s-au diminuat drastic.