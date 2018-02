Teodorovici: Angajatii ANAF nu au voie sa se planga

"Angajatii ANAF nu au voie sa se planga. Obligatia lor era sa vina sa propuna conducerii, de-a lungul timpului, solutii pentru problemele pe care dansii le culeg de la contribuabili. Sa stea la ghiseu sau sa stea in spatele biroului si sa se planga nu cred ca este corect. Dar impreuna o sa gasim cele mai bune formule si pentru a identifica, si pentru a clarifica, si pentru a actiona asa cum trebuie, in mod legal, pentru ca infractiunea sa scada", a precizat Teodorovici la Palatul Parlamentului.Precizarea ministrului Finantelor a survenit unei intrebari privind o eventuala initiativa legislativa, in conditiile in care reprezentantii ANAF s-au plans ca evaziunea fiscala este prea slab definita si ca ar fi nevoie de mai multa claritate in acest sens.Cat priveste conducerea ANAF, ministrul Finantelor a aratat ca aceasta lucreaza si ca nu trebuie sa astepte cineva o schimbare."Avem azi o conducere a ANAF care lucreaza. Este o conducere, tot sistemul trebuie sa lucreze, nu trebuie sa astepte cineva o schimbare, atat timp cat este azi o conducere (...). Ca principiu de baza, fiecare isi asuma niste indicatori de performanta si mai departe in jos in structura se face la fel", a sustinut Teodorovici.