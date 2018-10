Autoritatile locale primesc 20 de milioane de euro pentru reteaua de incarcat masini electrice

"Ne-am gandit ca succesul Programului Rabla Plus, deci vanzarea si inmatricularea de autovehicule electrice depind foarte mult si de infrastructura. Atunci, de un an am inceput sa lucram la legislatie pentru a putea crea infrastructura de incarcare a autovehiculelor electrice. Am splituit acest obiectiv pe o componenta legata de autoritatile publice locale si de o alta componenta legata de infrastructura pe drumurile nationale. In ceea ce priveste autoritatile publice locale, este in derulare la momentul actual o sesiune pentru municipiile resedinta de judet. Bugetul este de 20 de milioane de euro sa isi instaleze aceste prize, aceste instalatii pentru masinile electrice, instalatii cu o putere de minim 50 de KW", a spus Brezuica.Potrivit acestuia, daca programul se va bucura de succes, acesta va continua."Dorim ca la nivel national toate municipiile sa participe la acest program, iar daca succesul va fi destul de mare sa il mai continuam tot pentru autoritatile publice locale, deoarece tehnologia bateriei a crescut destul de mult, mobilitatea acestora depaseste 200 de km, distanta dintre municipii este cumva pana in 200 de km si atunci aceste autovehicule pot circula si nu raman captive in orasul respectiv", a explicat el.Seful AFM a precizat ca in privinta finantarii infrastructurii dedicate masinilor electrice se lucreaza la o schema de sprijin care este inca la Comisia Europeana."Lucram si la o schema de sprijin care este la Comisie de vreo 7 luni in ceea ce priveste finantarea infrastructurii la nivel national. Este o schema de sprijin pe 5 ani, bugetul este de 120 de milioane de euro. Ne dorim sa realizam investitii din 100 in 100 de kilometri pentru aceste statii de incarcare. La nivel de Comisie mai sunt trei scheme de sprijin acordate zonei private prin care in Romania se vor construi astfel de instalatii", a adaugat acesta.Cornel Brezuica a mai spus ca in ultimul an AFM si-a schimbat optica, accesand si bani europeni, atat din POIM, cat si din POR, dar si din certificatele din emisii de carbon, sume licitate de Ministerul de Finante."Am avut proiecte in domeniul investitiilor in ceea ce priveste eficienta energetica, producerea de energie, in ceea ce priveste impadurirea terenurilor degradate, taxa verde, un program care a functionat cativa ani. Foarte important pentru AFM este ca am reusit sa modificam legislatia si toti banii care au fost licitati de Romania in ceea ce priveste schema de emisii de carbon vor veni prin AFM sa finantam investitii in domeniul reglementat de Directiva 87, iar programul Rabla Plus a fost incadrat pe aceasta directiva. Sunt bani si va functiona", a dat el asigurari.