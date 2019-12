Salvati Copiii: Rata mortalitatii infantile e de cinci ori mai mare in Tulcea decat in Bucuresti. Ce cauzeaza clivajul

Tulcea 15.5 la mie

Botosani 12.9 la mie

Salaj 11.5 la mie

Calarasi 11.2 la mie

Caras-Severin 10 la mie

Dambovita 2.9 la mie Municipiul Bucuresti 3.6 la mie Ilfov 4.1 la mie Giurgiu, Arad, Timis 4.5 la mie

Asa se face ca, in judetul Tulcea, rata mortalitatii infantile a fost, in 2018, de cinci ori mai mare decat cea inregistrata in Bucuresti, unde se afla majoritatea maternitatilor de nivel III (15,5 la mia de copii nascuti vii, fata de 3,6).Salvati Copiii Romania a luat decizia de a interveni de urgenta, prinMaternitatea tulceana a mai primit anterior un incubator de transport, un incubator de terapie intensiva si un ventilator de suport respirator, valoarea donatiilor anterioare efectuate in judetul Tulcea fiind de 38.100 de Euro.Datele semi-definitive procesate de INS pentru 2018 arata o radiografie a Romaniei definita de extremitati, in ceea ce priveste sansa nou-nascutilor la supravietuire.Cele mai mari rate ale mortalitatii infantile (la mia de copii nascuti vii) s-au inregistrat in judetele:La polul opus, cele mai mici rate ale mortalitatii infantile s-au inregistrat in judetele:In plus, s-a mentinut. Astfel, rata medie a mortalitatii in randul copiilor sub un an este de 5,3 la mie in urban in 2018, fata de 7,4 la mia de copii nascuti vii, cat era in 2012. Pentru rural, rata medie este de 7,9 la mie in 2018, fata de 12,9 la mie cat era in 2012.Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania a explicat: "."Particularitatile geografice ale judetului fac ca accesul la servicii medicale sa fie ingreunat. Iarna, singurele cai de acces pentru locuitorii Deltei, canalele, sunt blocate si accesul in zona este dificil.Factorii de risc ai judetului Tulcea pot determina aparitia unor evenimente de sanatate publica neasteptate, care necesita aplicarea de masuri specifice deosebite cu efort sustinut financiar si uman specializat, iar accesul ingreunat la asistenta medicala reprezinta una dintre cauzele mortalitatii infantile ridicate."Stim ca problemele de acest fel sunt multe in judetul Tulcea. De aceea, orice sprijin in aceasta directie este binevenit, mai ales ca vorbim despre nou-nascuti. De aceea, donatiile facute de Organizatia Salvati Copiii, incepand cu anul 2016 si pana in prezent, constituie un real si mai mult decat necesar sprijin pentru Sectia de Neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea. Atat incubatoarele cat si injectomatele sunt esentiale in ingrijirea nou-nascutilor, in special a celor prematuri. Datorita donatiei realizate de Salvati Copiii, in viitor mai multi nou-nascuti ajunsi la noi in spital vor primi o ingrijire adecvata si unii chiar o sansa in plus la viata.Aceasta initiativa vine sa completeze in mod fericit demersurile repetate ale Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea, sprijinite semnificativ si constant de Consiliul Judetean, de a mentine asistenta spitaliceasca tulceana la un nivel de functionare, nu spunem optim, dar macar satisfacator.Si aici vorbim de eforturile permanente de a aduce cadre medicale specializate, la care se adauga etapa de modernizare si extindere prin care trece actualmente Spitalul Judetean, gratie unui numar de cinci proiecte cu finantare europeana aflate in faza de contractare si altor doua aflate in pregatire.In urma implementarii acestora, unitatea noastra va beneficia, fara indoiala, de standarde de functionare, in general, si de acordare a unei asistente medicale spitalicesti, in special, la un nivel calitativ mult mai ridicat, asa cum ar trebui si asa cum ne dorim dintotdeauna pentru toti pacientii din judetul Tulcea. Speram sa putem veni astfel in intampinarea solicitarilor medicale de orice natura din judetul nostru, in special a celor legate de nou-nascuti, contribuind in acest fel semnificativ la scaderea ratei mortalitatii infantile.Salvati Copiii a facut un pas urias in acest sens. Va multumim si laolalta cu noi, va multumesc mamicile tulcene ai caror bebelusi se vor dezvolta sanatosi datorita donatiilor dumneavoastra!, a declarat Dr. Tudor-Ion Nastasescu, managerul Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea.Dintre cazurile de mortalitate infantila inregistrate in Romania, o mare parte a fost asociata cu prematuritatea si greutatea mica la nastere, precum si cu afectiuni a caror origine se situeaza in perioada perinatala.In 2018, la Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea au fost inregistrate 952 de nasteri, dintre care 125 au fost de prematuri sub 2.500 de grame, iar in anul 2019, au fost inregistrate 822 de nasteri si 94 de nasteri premature. Mai mult, in 2019 au fost efectuate 10 transferuri catre unitati medicale dotate cu aparatura adecvata si s-au inregistrat 9 decese in randul nou-nascutilor.Dintre cele 204 de maternitati din intreaga tara, Salvati Copiii a dotat deja un numar de 96, in mod constant, in functie de nevoile prioritare, transmise de medicii alaturi de care organizatia lucreaza in echipa."Investitia constanta in maternitati si in sectiile de terapie neonatala intensiva este vitala, datele de teren arata ca un numar mare de decese la nou-nascuti sunt cauzate de lipsa aparaturii medicale. Este important sa ducem incubatoare performante exact acolo unde lipsesc, pentru ca nasterea sa nu mai reprezinte un factor de discriminare in Romania", a completat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.Salvati Copiii Romania a identificat, de-a lungul celor opt ani de campanie pentru reducerea mortalitatii infantile, mecanisme de finantare care sa acopere componenta de interventie, deoarece salvarea vietilor copiilor nascuti prematur este o urgenta.Amalia Nastase, Ambasador al campaniei de reducere a mortalitatii infantile, a subliniat importanta responsabilitatii sociale si a implicarii companiilor in reducerea mortalitatii infantile in Romania: "Salvati Copiii intervine concret si consistent, iar noi putem ajuta la randul nostru utilizand mecanismul de directionare a 20% din impozitul pe profit al companiilor. Acesta reprezinta un real ajutor pentru continuarea campaniei de dotare a maternitatilor cu aparatura vitala de ultima generatie necesara pentru salvarea vietilor celor mici."Pentru ca viata unor copii care se lupta sa traiasca depinde de investitia pe care o facem in maternitati,Persoanele juridice care doresc sa sprijine acest demers pot descarca contractul precompletat cu datele de identificare ale organizatiei aici Trebuie mentionat faptul ca aceasta cheltuiala este deductibila, costurile pentru companii fiind zero. Suma directionata nu poate fi mai mare de cinci la mie din cifra de afaceri si nu poate depasi 20% din impozitul pe profitul datorat statului, iar platile trebuie facute pana la 31 decembrie 2019.