Sibienii vor plati de acum ca in Germania pentru cat gunoi produc

Este mai simplu pentru cei care stau la casa

La bloc ar fi mai bine sa reciclezi activ, decat sa platesti pentru gunoiul vecinilor

Noul regulament, de inspiratie occidentala, urmeaza sa fie dezbatut si votat joi si vine ca urmare a modificarilor impuse prin modificarea legislatiei nationale in domeniu, care obliga autoritatile locale sa implementeze pana cel mai tarziu la data de 30 iunie 2019 asa-numitul instrument economic "", astfel incat la finele anului viitor sa fie atins un procent de, scrie publicatia locala Turnul Sfatului In cazul celor care locuiesc la casa, lucrurile sunt simple: fiecare membru al familiei plateste 9,50 lei, iar numarul ridicarilor de gunoi "din partea autoritatilor" creste odata cu numarul membrilor de familie."O familie cu trei persoane, care locuieste la casa, va plati, lunar, o taxa de salubrizare de 28,5 lei. Pentru acesti bani, va beneficia de doua ridicari lunare a deseurilor reziduale, patru ridicari lunare a deseurilor biodegradabile, de doua ridicari lunare ale deseurilor de plastic si metal si o ridicare lunara a deseurilor de hartie si carton", informeaza publicatia locala.Mai departe, fiecare ridicare suplimentara (in cazul in care sibianul produce mai mult gunoi decat estimeaza autoritatile) va fi taxata la "regularizare" dupa cum urmeaza: trei lei in cazul pubelelor negre de 120 de litri, respectiv sase lei pentru recipientele de 240 de litri.In cazul sibienilor care locuiesc la bloc, fiecare apartament va fi arondat cate unei platforme publice pentru care va fi calculat numarul necesar de recipiente pentru deseurile reciclabile in functie de numarul de locuitori arondat.Vor exista si recipiente in plus, pentru doritori, care le pot umple si arunca, insa o vor face contra cost.Toate recipientele amplasate pe platformele publice vor fi echipate cu cipuri de identificare distincte, care vor transmite tipul de recipient si adresa la care se afla.In pachetul serviciilor de baza, ridicarea recipientelor destinate deseurilor reziduale de pe platformele publice va fi realizata o data la doua zile, mai rar decat pana acum (cand ridicarea avea loc zilnic) . Legat de frecventa ridicarilor, de fapt, nici autoritatile nu sunt sigure daca ideea este buna si promit sa revina cu modificari, daca se constata ca se petrec prea rar.Cei care vor incerca sa pacaleasca sistemul vor plati dublu, iar aici intervine rolul controlorilor de traseu.Sibienii mai au si alternativa "", adica, pe care il pot duce la punctele de colectare amenajate de Primarie.O.D.