Smart City 2018-2020: Schimbarea oraselor cu ajutorul noii tehnologii digitale si implicarea noii generatii

Speakerii evenimentului:

Mirabela Miron, Managing Partner Avisso

Marius Bostan, fost Ministru al Comunicatiilor si pentru Tehnologiei Informatiei, initiator al Dezbaterii Nationale Smart City si Alba Iulia Smart City

Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iasi

Radu Dragomir, CEO UrbanScope Bucharest

Dragos Nedelea, Business Development Manager, Telekom

Marius Capraru, Asbis

Andrei Botescu, fondator Atelierele Pegas

Emil Calota, Consultant strategie si eficienta energetica, fost Primar al Municipiului Ploiesti si fost Vicepresedinte ANRE

Cristian Patachia, Development & Innovation Manager, Orange Romania

Laurentiu Chihai, Director Dezvoltare, Flash Group

Madalina Smochina, Manager General, Arctos Innovation

Ana Maria Icatoiu, Director Comercial, Smart Eco Plus

Bogdan Constantinescu, Partener Pro Recycling & Consulting

Catalin Boghiu, Director General, Primaria Municipiului Iasi

Dana Niculescu, Clico Romania, Partener HP

Emiliana Dovan, Smart educational solutions manager, Telekom Romania

George Anghel, Director General Digitax, Adrian Floarea, Director General, Certsign, Adrian Dragomir, Director General, Termene.ro

Silviu Stoica, Director General, Ramboll South East Europe

Dan Zaharia, Founder of Fab Lab Iasi

Mihaela Mariuca, Managing Partner Avisso

Valentin Miron, Managing Partner,VMB Partners

Vlad Cercel, Partener al Tuca Zbarcea & Asociatii

Violeta Cincu, Jurnalist Radio HIT Iasi

Vlad Sorici, Manager de Proiect Orange Fab

Radu Motisan, Founder & CEO, MagnaSCI

Alexandru Gliga, CEO & product manager, Box2M

Bejereanu Cristian co - founder WEDOO3DROMANIA

Dr.Horea Timis, fondator Medex Diagnostica

Doru Cantemir, Ph.D. General manager, Ludor Engeneering

Claudiu Petria - Co Founder & CEO - Chief Explore Officer, Questo

Gabriel Dumitriu, initiator Localis

Gabriel Martinescu, co-fondator Red Spektrum

Andrei Toma, fondator Homepod

Marin Iulian-Andrei, fondator Iris Robotics

Ziua de 23 martie va reprezenta un maraton al solutiilor propuse de companii cu experienta, dar si de firme aflate la inceput de drum, care vin cu propuneri inovatoare si vor sa ajute comunitatea in care traiesc pentru a simplifica actul administrativ si viata locuitorilor lor.Si-au anuntat participarea peste 40 de reprezentanti ai oraselor din zona Moldovei si peste 20 de Primarii, dar si reprezentanti ai institutiilor aflate in subordinea primariilor, ai mediului universitar si multe firme private.De asemenea, reprezentanti ai Primariei orasului Chisinau, din Republica Moldova, vor fi prezenti la eveniment.Dezbaterea reuneste 35 de speakeri si va incepe la ora 9:00, in prezenta Primarului Municipiului Iasi, Mihai Chirica, a echipei sale de specialisti si va fi condusa de Marius Bostan, initiatorul proiectului Smart City Alba Iulia si fost Ministru al Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala."Vestea buna este ca marile municipii romanesti deja sunt preocupate de fructificarea oportunitatilor oferite de dezvoltarea tehnologiilor avansate si sunt atrase de fenomenul smart city incercand sa atraga furnizorii de solutii. Este una din cele mai bune investitii pentru viitor, pentru economia locala, educatie, turism, sanatate, imbunatatirea calitatii locuirii, al mediului, serviciilor publice si folosirii inteligente a infrastructurii. Analiza inteligenta a seturilor mari de date, stocarea si utilizarea lor in siguranta si responsabila, interoperabilitatea si folosirea retelelor de comunicatii si IoT sunt provocarile care ne asteapta si sunt adresate conducatorilor care stiu sa-si atraga consilieri tehnologici inteligenti," a declarat Marius Bostan.Primul panel va fi dedicat subiectului de mobilitate urbana si va fi deschis de keynote speaker Radu Dragomir, CEO UrbanScope, care va prezenta solutii integrate de mobilitate urbana.Discutam despre nevoia oraselor de eliminare a congestiei si a noxelor, carsharing, ridesharing, parcare inteligenta despre cum satisfacem nevoia oraselor de mobilitate si care este eficienta investitiilor in sisteme inteligente.Telekom Romania va prezenta solutiile smart city, aplicabilitatea lor precum si expertiza practica survenita ca urmare a implementarii acestor proiecte.ASBIS Romania, partener DELL EMC, va prezenta Parking Spotter - o solutie inteligenta menita sa rezolve problema locurilor de parcare din fiecare oras.Premiata cu Milestone Systems Kickstarter in 2017, solutia inovatoare Parking Spotter ajuta utilizatorii finali sa gaseasca cel mai apropiat loc de parcare disponibil si proprietarii de parcari sa-si imbunatateasca fluxurile operationale, analizand imaginile video de la toate camerele instalate in interiorul parcarii si strange toate informatiile intr-o singura aplicatie intuitiva, de mobil.O surpriza a acestui eveniment va fi prezentata de Atelierele Pegas, fondatorul firmei va veni cu o propunere inedita pe care o va lasa cu aceasta ocazie.In panel va fi prezent si Nicolaie Moldovan, City Managerul Alba Iulia care va impartasi audientei succesul primului proiect pilot de smart city din Romania.De la ora 11:00, in cadrul Panelului de utilitati inteligente, vom dezbate solutii pentru un iluminat inteligent, eficientizarea consumului, smart metering, managementul deseurilor, siguranta, servicii pentru cetateni.Discutam impreuna cu Orange Romania, care sunt rezultate obtinute din exploatarea proiectelor actuale si propuneri pentru o administratie deschisa, dar si despre conectivitate.Flash Group ne va orienta catre cele mai moderne solutii de iluminat in vederea eficientizarii consumului energetic printr-un sistem de management adaptat celor mai moderne tehnologi digitale.In prezenta directorului general al municipiului Iasi, Catalin Boghiu, in cadru acestui panel vor fi prezente si doua firme din domeniul managmentului inteligent al deseurilor.Arctos Innovation va discuta despre un sistem de cantarire inteligent si identificare a cip-urilor de pe recipientele de gunoi, dar si despre un software de gestiune.Pro Recycling & Consulting va prezenta sistemul de colectarea inteligenta a deseurilor reciclabile in zone rezidentiale aglomerate, prin identificare si cantarirea pubelelor de deseuri, care raspund la cerintele legislatiei in vigoare privind aplicarea conceptului "plateste pentru cat arunci".Conceptul de smart living rezidential: de la contoarele individuale cu transmisie radio la sfaturi pentru utilizarea judicioasa a resurselor va fi prezentat de firma Smart Eco Plus - Elsaco.Panelul a treilea este dedicat tehnologiilor smart din educatie, securitate cibernetica si administratie publica.Discutam despre cel mai amplu proiect de digitizare a administratiilor publice care va revolutiona interactiunea dintre institutiile publice si cetateni, dar si intre institutii, un proiect care vine in continuarea ghiseul.ro si se va numi Digitax.Cat de securizate sunt toate aceste noi tehnologii care stau la baza noilor moduri de a oferi servicii catre cetateni este un alt subiect care va fi dezbatut pe 23 martie.Vorbim despre securitatea retelelor WI-FI, comunicare si mobilitate intr-un oras smart cu reprezentantul Clico Romania, care va prezenta cele mai noi solutii oferite de partenerul sau HP.Si pentru ca toate schimbarile trebuie sa aiba la baza educarea si informarea cetatenilor, Telekom Romania va prezenta cu aceasta ocazie rolul tehnologiei in imbunatatirea educatiei din Romania. Catalogul inteligent, deja implementat cu success in multe licee din tara alaturi de alte solutii smart city vor arata efortul Telekom Romania pentru dezvoltarea oraselor din tara noastra.Un panel de mare interes pentru reprezentantii oraselor este dedicat strategiei pe care orice oras ar trebui sa o aiba pentru transformarea intr-unul smart city, dar si metodelor de finantare a acestor proiecte.Ne bucuram de prezenta keynote speakerului Silviu Stoica, Director General, Ramboll South East Europe, care va vorbi despre nevoia de strategie si ce ar trebui sa contina, despre crearea mediului pentru adoptarea tehnologiilor.Despre surse de finantare, parteneriate, imprumuturi bancare, obligatiuni, fonduri nerambursabile, sprijinirea penetrarii aplicatiilor gratuite, ce este de facut, care sunt pasii, vom discuta cu specialisti de top ai firmelor de consultanta VMB Partners, Tuca Zbarcea & Asociatii si Avisso.Dezbaterea se va incheia cu un maraton al solutiilor inovative oferite de catre start-up-urile autohtone care sa ajute la imbunatatirea stilului de viata al locuitorilor oraselor si care pot sa stabileasca trenduri in domeniu.Vor fi realizate prezentari de solutii smart city de catre firme recent infiintate, in vederea finantarii acestora de investitori privati sau cooptarea in alte proiecte deja existente.Unul dintre Partenerii evenimentului este compania Orange, care va prezenta cu aceasta cazie si un program de accelerare de 1 an - Orange Fab, conceput pentru a sustine antreprenorii in dezvoltarea de produse inovatoare si distribuirea acestora pe plan local si international.Start-Up-urile pot primi din partea companiei Orange acces la tehnologii si API-uri pentru dezvoltarea produsului, suport pentru testarea lui intr-un mediu real si acces la reteaua de distributie Orange pentru cresterea afacerii.Evenimentul din 23 martie va avea si o componenta expozitionala in care companiile inscrise isi vor expune solutiile smart city si vor oferi celor interesati prezentari ample si programe demo. In spatiul exterior vor fi expuse doua utilaje de reciclare si management inteligent al gunoiului.Mai multe detalii despre eveniment si inscriere: www.smartcity.concordcom.ro