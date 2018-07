Autostrada Sibiu-Pitesti ar putea primi Acordul de Mediu pana la sfarsitul acestui an

Potrivit sursei citate, ministrul Lucian Sova a discutat, marti, cu Grupul de lucru pentru implementarea si monitorizarea proiectelor de transport rutier, in cadrul Subcomitetului Sectorial de Transport POIM 2014-2020, despre urgentarea proiectului de constructie a autostrazii Sibiu-Pitesti, scrie AGERPRES."Au fost prezentate traseul si stadiul pregatirii proiectului si au fost abordate aspecte privind finantarea si implementarea acestuia. Ministrul Lucian Sova a cerut o decizie rapida pentru stabilirea strategiei de implementare a proiectului autostrazii Sibiu - Pitesti (...)Pentru urgentarea proiectului, ministrul a propus o intalnire, saptamana viitoare, cu expertii Jaspers si cu experti romani pentru clarificarea aspectelor geotehnice ale proiectului.Documentatia tehnica pentru sectiunile 2, 3 si 4 ale autostrazii este in faza in care se aduc completari in conformitate cu solicitarile consultantilor europeni de la Jaspers. Se estimeaza ca, pana la sfarsitul acestui an, va fi elaborat Acordul de Mediu", se precizeaza in comunicatul Ministerului Transporturilor.Traseul autostrazii Sibiu - Pitesti traverseaza teritoriul a trei judete - Sibiu, Valcea si Arges - si este impartit in cinci sectiuni, respectiv: Sibiu - Boita, Boita - Cornetu, Cornetu - Tigveni, Tigveni - Curtea de Arges si Curtea de Arges - Pitesti.