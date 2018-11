Intrarom a fost premiata pentru implementarea primului sau Proiect Pilot Smart City

Editia din acest an s-a incheiat cu Gala de Premiere a celor mai inteligente proiecte la nivel local. Evenimentul a reunit 300 de participanti reprezentand administratii publice, organizatii guvernamentale, parteneri tehnologici precum si asociatii profesionale de profil importante si institutii educationale active in dezvoltarea oraselor inteligente in Romania.Juriul a fost format din personalitati academice de la organizatii si asociatii energetice, reprezentanti ai Universitatii Politehnice Bucuresti, ITS Management, Asociatia Nationala pentru Tehnica de Securitate (ARTS), Organizatia Romana pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport (ITS SA) si Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME).a declarat:Intrarom, subsidiara a Intracom Telecom, si-a consolidat in mod constant pozitia de vendor important al pietei de telecomunicatii din Romania.Sustinuta de o infrastructura solida care are la baza o investitie de 24 milioane de euro, experienta companiei acopera urmatoarele linii de business: solutii la cheie pentru companii din sectorul telecomunicatii, solutii integrate IT&C pentru sectorul public, aplicatii personalizate si solutii pentru utilitati si banci, precum si productia de echipemante de telecomunicatii.Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati www.intrarom.ro