Locurile de joaca, un pericol pentru copii: ANPC a dat amenzi de 324.000 de lei pentru nereguli grave

Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), in perioada 18 iunie - 2 iulie, institutia a desfasurat o serie de actiuni de control care au vizat 275 de operatori economici din toate judetele tarii si din Capitala.Au fost aplicate 168 de sanctiuni contraventionale din care 103 avertismente si 65 amenzi contraventionale in valoare de 324.000 de lei.De asemenea, in urma verificarilor, a fost dispusa masura de oprire temporara a prestarii serviciului la 70 de operatori economici pana la remedierea neconformitatilor constatate, la trei dintre operatorii economici controlati fiind aplicate sanctiuni complementare, respectiv interzicerea utilizarii echipamentelor de agrement amplasate pe spatiile de joaca pana la eliminarea deficientelor identificate in judetul Brasov si masura opririi definitive de la exploatare a unor echipamente cu probleme la rampele de acces si paviment, pana la remedierea defectiunilor, evaluarea conformitatii acestora si emiterea unui certificat de conformitate de catre un organism de certificare.Abaterile constatate in timpul actiunilor de control s-au referit la: calitatea serviciilor prestate in spatii de joaca (lipsa afisarii denumirii unitatii, a Codului unic de inregistrare la Registrul Comertului din care sa rezulte obiectul/obiectele de activitate ale societatii pentru care este autorizata sa functioneze si a programului de functionare) - in judetele Prahova, Maramures, Salaj, Giurgiu, Teleorman, Mehedinti, Alba, Mures, Botosani, Vaslui si Constanta; respectarea prevederilor legale referitoare la spatii de joaca - HG nr. 435/ 2010 (conformitate din punct de vedere tehnic a echipamentelor si respectarea cerintelor esentiale de securitate) - deficiente in aceasta privinta au fost inregistrate la verificarea a 47 de parcuri de joaca din judetul Vaslui, dar si la alte parcuri de joaca pentru copii din judetele Hunedoara, Cluj, Brasov, Covasna, Mures, Sibiu, Satu Mare, Prahova, Arges, Calarasi, Salaj, Neamt, Ilfov, Timis, Caras Severin, Galati, Tulcea, Gorj, Valcea, Giurgiu, Bihor, Satu Mare, Constanta si Maramures."Controlul a depistat echipamentele de agrement rupte, cu elemente sparte, ciobite, franghii rupte, podete cu dale din lemn putrezite sau lipsa, cuie ruginite etc., elemente menite a pune in pericol integritatea utilizatorilor, respectiv a copiilor, in judetele Arad, Mehedinti, Arges, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Prahova, Teleorman, Brasov, Timis, Vrancea, Buzau, Bihor, Satu Mare, Salaj, Bacau, Neamt si municipiul Bucuresti. Alte aspecte constatate la fata locului (liste cu tarife asezate in locuri greu accesibile sau fiind greu lizibile, toalete ecologice neigienizate, lipsa afisarii regulamentului de functionare al locului de joaca etc.), in judetele Bacau, Arad, Prahova, Dolj, Galati, Buzau, Satu Mare si municipiul Bucuresti", se precizeaza in comunicatul ANPC.