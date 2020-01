Romania, printre tarile unde oamenii abia reusesc sa-si plateasca facturile

Eurostat:

Totusi, la nivelul UE, acest procentaj a scazut semnificativ, de la peste 10% in 2013.In randul gospodariilor din Uniunea Europeana, in special cele care au copii in intretinere se confrunta cu dificultati la achitarea la timp a facturilor.In UE, sub 14% dintre gospodariile formate dintr-un adult singur cu copii in intretinere s-au confruntat cu astfel de dificultati in 2018, comparativ cu mai putin de 3% dintre gospodariile alcatuite din doi adulti (cu cel putin unul in varsta de 65 de ani sau peste).In randul gospodariilor cu doi sau trei copii in intretinere, acest procent este de aproximativ 11%.In 2018, mai mult de o treime dintre gospodariile din Grecia (35,6%) s-au confruntat in ultimele 12 luni cu probleme privind plata utilitatilor la timp. Alte tari care se confrunta cu astfel de probleme sunt Bulgaria (30,1%), Croatia (17,5%) si Romania (14,4%).In contrast, cele mai putine gospodarii care au probleme cu plata utilitatilor sunt in Olanda, Cehia, Suedia si Austria (toate cu aproximativ 2%).