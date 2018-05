Eurostat: Romania, printre statele UE cu cele mai slabe investitii in aparare

Este mai putin decat suma cheltuita pentru protectie sociala (echivalentul a 19,1% din PIB in 2016), sanatate (7,1%) sau educatie (4,7%), dar mai mult decat s-a alocat din cheltuielile publice pentru recreare, cultura si religie (1%) si protectia mediului (0,7%).In 2016, cel mai scazut procent din PIB alocat pentru aparare s-a inregistrat in Irlanda (0,3%), Luxemburg (0,4%), Malta si Austria (ambele cu 0,6%), Cehia si Ungaria (ambele cu 0,7%), Romania si Slovenia (ambele cu 0,9%), iar cel mai ridicat in Estonia (2,4%), Grecia (2,1%), Marea Britanie (2%) si Franta (1,8%).In termeni absoluti, Marea Britanie a cheltuit cel mai mult pe aparare (47 miliarde de euro in 2016), echivalentul a 24% din totalul alocat la nivelul UE pentru aparare.Este urmata de Franta (41 de miliarde de euro), Germania (33 de miliarde de euro) si Italia (22 de miliarde de euro) . Impreuna, cele patru state au reprezentat 71% din totalul cheltuielilor pentru aparare din UE.