Brasovul a ajuns pe harta transportului public modern cu investitii de peste 25 milioane de euro. Pe ce s-au dus banii?

Brasovul a anuntat in urma cu doar cateva saptamani ca licitatia pentru 105 autobuze diesel euro 6, extrem de bine doate si echipate profesionist, a fost castigata de turcii de la Kaesan Otomobil. Insa aceasta nu este singura investitie pe care Brasovul a facut-o in aria transportului public PTP Online a lansat in Brasov un portofel electric, o aplicatie care poate fi folosita la plata serviciilor de transport public direct de pe telefon. Astfel, de la 1 august brasovenii pot plati online, cu ajutorul telefonului, biletele la transport in comun.Aplicatia este disponibila si pentru Android si pentru iOS, iar aceasta poate fi descarcata gratuit de pe Google Play si Appstore.Brasovul mai scoate la licitatie un contract de 89.480 lei fara TVA, pentru un nou terminal de transport in zona Garii CFR Brasov. In prezent, in aceasta zona exista 12 linii care isi au capatul la gara.Pentru a spori potentialul transportului public in aceasta zona, Brasovul suplimenteaza acest numar si ofera un nou contract, termenul limita de depunere a ofertelor fiind 30 iulie, pentru realizarea inca unui terminal de transport public pe zona garii.Asadar, brasovenii nu se opresc din investitii in ceea ce priveste sectorul de transport in comun. Astfel, orasul devine unul dintre cele mai atractive din acest punct de vedere.Brasovul devine un oras pus pe harta celor mai frumoase orase, din nou, de aceasta dat prin accesibilitatea si fiabilitatea mijloacelor de transport public.Din anul 2018, Brasov nu va mai fi doar unul dintre cele mai frumoase orase turistice din Romania, ci si unul dintre cele mai moderne orase in ceea ce priveste modatliatile de deplasare pe care le puteti accesa in acest oras.Asadar, aceste investitii vor ridica cu adevarat Brasovul, nu doar pe harta oraselor cu modernizari in transport, ci si pe harta generala o oraselor vizitate de catre romani si straini, facand mai puternica pozitia Brasovului ca atractie turistica.