Autostrada de Centura Bucuresti Sud va fi gata peste 3 ani si jumatate, promite Guvernul

CNAIR si Asocierea Aktor SA Grecia - Euro Construct Trading 98 SRL Romania au semnat duminica la Palatul Victoria contractul pentru proiectarea si executia Lotului 3 al Autostrazii Centura Sud a Municipiului Bucuresti.Contractul este in valoare de 853,42 milioane de lei, fara TVA (echivalentul a 180 milioane euro), si a fost semnat in prezenta premierului Viorica Dancila si a ministrului Transporturilor, Razvan Cuc. Lotul 3 al autostrazii de Centura Bucuresti Sud va avea o lungime de aproximativ 18 kilometri si este format din doua sectoare de 15,46 kilometri, respectiv 2,5 kilometri.Autostrada de Centura Bucuresti Sud va asigura conexiunea dintre autostrada A1 (Bucuresti - Pitesti) si A2 (Bucuresti - Constanta), pe coridorul IV Pan European.Traseul primului sector al Lotului 3 al autostrazii (Km. 85+300 la Km. 100+765), incepe de la intersectia cu DN 6, in zona localitatii Bragadiru, si se termina la intersectia cu A1 (Bucuresti-Pitesti), langa localitatea Dragomiresti-Vale, trecand la sud-vest de localitatile Clinceni si Domnesti.Traseul in aliniament va fi proiectat la o viteza de 140 km/h, iar in zonele unde aceasta nu este posibila se va asigura o viteza minima de proiectare de 120 km/h.In cadrul contractului vor fi proiectate si executate 13 poduri si pasaje si un nod rutier.Nodul rutier, de tip trefla, a fost prevazut la intersectia cu Autostrada Bucuresti - Pitesti (A1) . Nodul rutier va fi iluminat pe timp de noapte. Geometria bretelelor nodului rutier asigura o viteza de 40 km/h pentru cele interioare si de 60 km/h pentru cele exterioare, iar circulatia pe bretele se va desfasura unidirectional.