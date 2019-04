Lucrarile pe tronsonul Brasov-Bran lasa de dorit. Autoritatile ar putea rezilia contractul, daca firma responsabilia nu se mobilizeaza

Razvan Cuc a aratat ca acest constructor, o firma straina, are un progres fizic al lucrarilor, pe intregul contract, de la Pitesti la Brasov, de 42% si plati de 45%, in "avans", deci nu se poate invoca lipsa de bani.El a subliniat ca proiectul se realizeaza pe fonduri europene, astfel ca nu se pune problema sa nu fie bani de la buget."Acolo unde voi vedea ca e un constructor neserios, reziliem contractul si, daca am fi avut acea ordonanta, am fi putut semna imediat si un contract nou. Dar, din pacate, unii nu inteleg lucrul acesta. Deci, concluzia este urmatoarea: trei saptamani, daca nu, isi iau laptop-utile si mapele cu care au venit in Romania si se duc la ei, de unde au venit si, trei ani de zile, nu au ce sa caute in Romania la nici o licitatie", i-a spus Cuc directorului CNAIR, Narcis Neaga, care l-a insotit la Brasov.Razvan Cuc a subliniat ca in cazul in care constructorul nu se mobilizeaza si se reziliaza contractul, tronsonul Brasov-Bran ar putea fi realizat in regie proprie, de DRDP Brasov."Nu mai astept grafice si promisiuni de la constructor. Ori vad mobilizare in santier - pentru ca eu cred ca o firma care vine in Romania nu e o firma de apartament, care nu are niciun angajat, sunt firme cu un palmares bogat, sunt firme care au bani, deci nu vii in Romania ca sa-ti dea statul bani sa faci lucrarea - lucrezi si, pe masura ce lucrezi, iti depui actele la decontat si iti iei banii. Eu vad ca baietii astia, nu stiu, vor sa se capatuiasca la noi, cauta tot felul de motive. Atunci ii trimitem acasa si venim noi, ori cu o firma si ne apucam in regie proprie, cu cat poate CNAIR-ul pe sectiunea aceasta intre Bran si Brasov, pentru ca poate sa lucreze DRDP Brasov pe acest tronson si restul scoatem la licitatie", a argumentat ministrul Cuc.Pe santier, ministrul Transporturilor i-a spus reprezentantului constructorului sa se prezinte joi la minister. "Joi, va prezentati la minister, dar nu cu grafice, sa va spuna domnul Neaga ce aveti de facut. Daca in trei saptamani nu aveti utilaje la lucru, compania reziliaza contractul si, dupa aceea, primiti si acel certificat negativ constatator si nu mai participati la nicio licitatie. Asta ca sa stiti unde stam, este Saptamana Mare, nu facem rau acum, dar si voi, prin activitatea voastra faceti rau romanilor, turismului, faceti rau populatiei", a afirmat ministrul Razvan Cuc.