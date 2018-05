Orasele din Romania au o singura directie de dezvoltare - Smart City

Orasele care se modernizeza atrag locuitori, afaceri si turisti, iar comunitatea prospera

Exista in acest moment o explozie a posibilitatilor de analiza a datelor si a schimbului de informatii in timp real, ceea ce face esential ca cei care conduc statul si administratiile locale la orice nivel, nu doar IT, sa inteleaga si sa integreze proactiv aceste schimbari tehnologice.De la operatiunile administrative si de siguranta publica pana la transport si utilitati, sanatate si educatie, este timpul ca orice oras sa inceapa sa se transforme intr-un Smart City.Prin, care va avea loc, deschidem noi oportunitati de business intre companiile private si autoritatile publice. La aceasta editie vor fi prezentate noi solutii aparute in domeniul Smart City, care au fost concepute sau implementate in ultimul an.noi metode de a simplifica viata locuitorilor si administratorilor oraselor. Evenimentul creeaza o platforma de cunoastere pentru politici si strategii urbane si cadrul de interactiune si colaborare intre institutii, organizatii si companii.dezvoltate in alte tari, cum au gasit solutii uimitoare pentru progres si prezentam modul in care unele orase din Romania au inteles ca exista o singura directie de dezvoltare - Smart City.despre miscarea oraselor inteligente este modul in care acestea vor plati pentru toate tehnologiile. Metodele de finantare ale oraselor parteneriat public privat, fonduri europene fonduri norvegiene, emisiuni de obligatiuni sau diverse tipuri de credite vor fi prezentate si explicate pe larg in cadrul evenimentului.reprezentanti ai companiilor furnizoare de solutii si echipamente IT&C dedicate modernizarii oraselor, ai autoritatilor locale si institutiilor din subordinea primariilor, ai companiilor financiare si de furnizare a solutiilor de plati inteligente, mediului cademic, organizatii profesionale si patronale, start-up-uri.Cu aceasta ocazie, participantii vor putea afla si vedea aplicatii noi sau ultimele versiuni ale solutiilor existente, dar vor avea si oportunitatea de a intari legatura cu furnizorii de solutii smart city.va vor oferi noi perspective asupra conceptului de oras inteligent si secretele adaptarii la o gandire inovativa in care arhitectii proiecteaza viitorul in conditiile actuale de rapida si continua dezvoltare.In cadrul evenimentului se vor construi dezbateri pe cele mai importante directii de dezvoltare a unei localitati.Dezbaterea se va incheia in prima zi cu un maraton al solutiilor inovative, oferite de start-up-urile autohtone, care sa ajute la imbunatatirea stilului de viata al locuitorilor oraselor si care pot sa stabileasca trenduri in domeniu. Vor fi realizate prezentari de solutii smart city de firme recent infiintate, in vederea finantarii acestora de catre investitori privati sau cooptarea in alte proiecte deja existente.Start-up-urile se pot inscrie pentru prezentari la office@concordcom.ro Evenimentul este organizat de agentia de relatii publice Concord Communication , impreuna cu Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri si este condus de, initiatorul proiectului Smart City Alba Iulia si fost Ministru al Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala.", a declarat, Marius Bostan., discutiile vor continua in cerc restrans cu intalniri bilaterale de business, pentru cei care se vor inscrie in mod special.Gasiti prezentarea evenimentului si agenda draft, care va fi completata pe masura ce primim confirmarile invitatilor nostri, AICI Asadar, va asteptam la Bucuresti pentru a descoperi oportunitatile pe care tehnologia le pune la dispozitie pentru o administrare moderna a oricarui oras. Orice problema intampinati in acest moment isi poate gasi raspunsul la acest eveniment si puteti pune bazele unor colaborari viitoare.Evenimentul se bucura de sprijinul Primariilor Municipiilor (confirmate pana acum): Iasi, Alba Iulia, Calarasi si este deschis reprezentantilor tuturor administratiilor publice locale. La Dezbatere sunt asteptate peste 20 de orase.