Sindicatele din educatie avertizeaza ca scoala romaneasca este "bombardata haotic" de masuri cu efecte dezastruoase asupra societatii

"Membrii nostri de sindicat, alaturi de elevi si parinti - adica exact cei care resimt in mod direct si constant consecintele deciziilor guvernamentale privind sistemul public de educatie - va atrag atentia ca ceea ce numiti viziune educationala nu este decat o politica bazata pe saracie.De mult timp, dincolo de declaratiile politice triumfaliste, dar goale de continut, criteriul principal al managementului educational nu mai este pregatirea eficienta a elevilor pentru exigentele unei societati viitoare sanatoase!In momentul in care, ierarhic - de la Ministerul Educatiei la inspectorate scolare, de la inspectorate la unitati de invatamant - singura impunere este 'incadrarea in costurile standard si in numarul de posturi aprobat', nu mai putem vorbi de un sistem de invatamant normal", noteaza organizatia sindicala, in documentul publicat joi.Potrivit FSE "Spiru Haret", costul standard pentru fiecare prescolar/elev neacoperitor si trecerea platii salariilor personalului din invatamant din sarcina autoritatilor locale in sarcina Ministerului Educatiei Nationale, fara o pregatire temeinica, au generat probleme majore in sistem." (...) se comaseaza unitati de invatamant, in special in mediul rural, exclusiv din motive financiare, fara sa va intrebati ce se va intampla cu elevii din zonele respective sau cu forta de munca inalt calificata pe care o disponibilizati!Exact acest lucru se intampla, in prezent, in mai multe judete: Hunedoara, Timis, Caras-Severin etc.Probabil ca veti gasi un articol de lege care va justifica aceste comasari, dar ele tot abuzive raman!In numele respectarii costului standard, sacrificati colegiile nationale si unitatile de invatamant vocational, inclusiv resursa umana inalt calificata, boicotand performanta.In unitatile de invatamant vor functiona clase in regim simultan cu elevi cu cerinte educationale speciale (vezi situatia din Anina), fara sa tineti cont de interesul major al beneficiarilor", sustin reprezentantii sindicali.FSE "Spiru Haret" atentioneaza faptul ca"Inchideti unitatile de invatamant special fara sa va ganditi la efecte (...) In orice manual de management se argumenteaza ca procesul de restructurare al unui sistem trebuie insotit de evaluari ale efectelor pe termen scurt, mediu si lung, precum si de masuri care sa minimizeze consecintele negative.Ori, restructurarea retelei scolare, asa cum se face in prezent, este doar o decizie iresponsabila, facuta exclusiv din considerente financiare.De fapt, gestionati doar saracia sistemului, nefacand nimic, la nivel national, pentru depasirea ei.Da, educatia costa! Dar tara si generatiile viitoare vor resimti cat costa lipsa ei! Insa, se pare ca pe dumneavoastra, politicienii, nu va intereseaza cu adevarat aceasta realitate.Nu va intereseaza decat sa creati mecanisme de constrangere (mergand pana la amenintarea cu demiterea) pentru a mentine aparenta atat a unei functionalitti normale, cat si a unei asa-zise reforme intr-un sistem de invatamant care se confrunta cu probleme structurale", se mentioneaza in scrisoarea deschisa adresata clasei politice din Romania.In viziunea organizatiei sindicale, "este suficient sa constatam modul greoi in care se lucreaza cu Ministerul Educatiei sau disfunctionalitatile existente intre diferite structuri ale ministerului"."Legislatia privind sistemul educational public are, in totalitatea ei, carente pe care nicio guvernare nu a reusit sa le elimine.Se dau legi incomplete, apar acte normative contradictorii, apar regulamente de aplicare a acestora, care, insa, se dovedesc imposibil de aplicat; amendam o aberatie legislativa printr-o alta, la fel de aberanta, iar rezultatul este un sistem haotic, fara predictibilitate, din ce in ce mai aproape de colaps, in care noi, cadrele didactice, elevii si parintii trebuie sa functionam (...) de fiecare data, tot ceea ce a insemnat 'reforma a invatamantului', in ultimii 28 de ani, nu a reprezentat decat un inceput de schimbare, niciodata incadrata intr-o viziune de ansamblu, niciodata finalizata si niciodata evaluata!In numele generatiilor de copii si tineri care ar trebui sa beneficieze de un sistem educational normal (...), in numele parintilor care isi doresc copii capabili sa faca fata provocarilor profesionale generate de o societate in continua schimbare, in numele cadrelor didactice care vor sa-si practice profesia in conditii de normalitate intr-un sistem cu adevarat functional si de calitate:, faceti ceea ce este cu adevarat necesar pentru ca sistemul educational sa functioneze si sa permita performante, altfel ne condamnati, ca societate, pentru urmatoarea jumatate de secol, asigurati finantarea sistemului de invatamant conform prevederilor Legii Educatiei", atrage atentia FSE "Spiru Haret".