Studiu: Cum putem face transportul in oras mai eficient?

Daca plata ar fi simplificata, utilizarea transportului in comun ar creste in medie cu 27%.

Potrivit ONU, pana in 2050, 68% din populatia lumii va locui in centre urbane, iar numarul de metropole cu mai mult de 10 milioane de locuitori va creste de la 43 la 51 in aceeasi perioada, se arataPornind de la expertiza proprie in colaborarea cu operatorii de transport, companiile auto si start-up-urile de tehnologie, Visa a comisionat raportul global " Viitorul transportului: mobilitatea in era metropolelor " pentru a intelege mai bine provocarile actuale si viitoare pentru transportul in comun.Concluziile studiului au fost completate de perspectiva oferita de expertii de la Universitatea Stanford asupra inovatiilor existente si cele care vor fi disponibile intr-un orizont de timp apropiat, pentru a evalua mai bine decalajele tehnologice.Platile se afla in centrul oricarei modalitati de transport si vor continua sa fie tot mai integrate pe masura ce tot mai multe orase adopta tehnologia contactless in transportul public, platile digitale pentru servicii de parcare si de inchiriere, spre exemplu de biciclete sau scutere."Viitorul succes al oraselor noastre se impleteste - si se bazeaza pe - viitorul transportului si al mobilitatii. Visa si partenerii nostri au un rol important atat in asigurarea unei experiente de plata optimizate pentru milioane de persoane din intreaga lume, cat si in sprijinirea autoritatilor din domeniul transportului public in demersul de a dezvolta solutii de transport durabile si convenabile", explica Mike Lemberger, SVP, Product Solutions Europe, Visa."Daca ne uitam la peisajul tehnologic, exista deja multe produse care ar putea rezolva cu usurinta frustrarilor zilnice ale oamenilor privind transportul. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste solutii nu ar trebui dezvoltata in mod izolat.O provocare majora consta, asadar, in primul rand, in identificarea tehnologiilor relevante care ofera produse adecvate pentru piata, apoi in gestionarea implementarii impreuna cu un grup variat de parti interesate, printre care furnizorii de servicii de mobilitate, companiile de tehnologie, proprietarii de infrastructura si agentiile de transport public.Din cercetarile noastre, consideram ca multe dintre aceste schimbari minore, treptate, au potentialul de a face diferenta in domeniul transporturilor, fie ca este vorba de gasirea parcarii, de obtinerea celui mai bun pret pentru alimentarea cu combustibil sau de planificarea calatoriei in transportul public", a concluzionat Dr. Herman Donner, cercetator post-doctoral la Universitatea Stanford si co-autor al raportului.Studiul reflecta opiniile a 19.000 de consumatori din 19 tari si identifica provocarile semnificative cu care se confrunta centrele urbane in crestere, printre care:46% dintre consumatori la nivel global au observat o crestere a timpului de calatorieJumatate (52%) sunt nemultumiti de experienta utilizarii transportului in comunO treime dintre cei chestionati (37%) se asteapta ca durata calatoriei sa creasca in urmatorii cinci ani.Masina personala ramane principalul mijloc de transport atat pentru a face naveta la serviciu (60%), cat si pentru a calatori in interes personal (61%);Doar 42% dintre respondentii din Generatia Z (18-25 de ani) folosesc masina pentru a merge la serviciu, la scoala sau la facultate, sau pentru a calatori in interes personal.Cel mai neplacut aspect al deplasarii cu masina personala este incercarea de a gasi un loc de parcare, fiind mentionat de 64% dintre respondenti.Acesta este urmat de riscul de a primi o amenda pentru un timp de parcare mai lung decat cel anticipat (44%) si de plata unui timp mai mare de parcare decat cel necesar (42%).Mai putin de jumatate dintre respondenti utilizeaza transportul public pentru a merge la birou, scoala sau universitate (44%).Procentul creste la 54% in cazul deplasarilor in scop personal.Calatorii aleg mijlocul de transport in functie de trei factori: confort, siguranta si grad de aglomerare. Importanta fiecarui factor difera in functie de varsta:Baby Boomers (peste 56 de ani) - confort (82%), siguranta (84%) si grad de aglomerare (72%)Generatia X (46-55 de ani) - confort (79%), siguranta (82%) si grad de aglomerare (71%)Milenialii (26-45 de ani) - confort (74%), siguranta (76%) si grad de aglomerare (67%)Generatia Z (18-25 de ani) - confort (62%), siguranta (67%) si grad de aglomerare (55%)Plati:Complexitatea platilor este cauza multora dintre plangerile obisnuite.47% dintre respondenti au indicat ca fiind o problema existenta biletelor diferite pentru diferite tipuri de transport.44% dintre respondenti au indicat ca fiind o problema faptul ca nu cunosc dinainte suma de plata.41% dintre respondenti au spus ca serviciile care pot fi achitate doar cu numerar sunt un inconvenient. Potrivit celor intervievati, aceste frustrari fac mai putin probabil ca ei sa utilizeze mijloacele de transport in comun si fac mai probabila utilizarea masinilor personale.In cazul utilizatorilor de autoturisme, 47% dintre acestia si-ar dori inovatii prin intermediul carora sa aiba acces la recomandari privind cel mai ieftin combustibil disponibil.35% dintre soferi si-ar dori o aplicatie care sa recunoasca locul unde acestia alimenteaza, iar plata sa fie efectuata direct din aplicatieInvestiti in conectivitate. Autoritatile locale trebuie sa investeasca in infrastructuri de date "disponibile permanent", care sunt fundamentale pentru solutiile tehnologice solicitate de consumatori.Acestea sprijina schimburile de date in timp real prin intermediul carora oamenii sunt informati despre calatoria lor, iar in acelasi timp ofera informatii valoroase autoritatilor pentru a se asigura ca serviciile sunt adaptate la cererea in schimbare.Creati o experienta de plata integrata pentru a sprijini navetistii care calatoresc cu mijloace multiple. Daca o singura deplasare implica mai multe mijloace de transport, spre exemplu masina, metrou si bicicleta, crearea unei experiente simplificate de a calatori devine imperativa, pornind de la plati contactless pana la plati prin aplicatii sau solutii bazate pe platforme de plata. Autoritatile locale si dezvoltatorii urbani ar trebui sa colaboreze cu think tank-uri, companii auto si de tehnologie si furnizori de servicii de plata precum Visa.Integrati procesul de autentificare personala in experienta de plata. Pe masura ce companiile si municipalitatile adopta tot mai mult platile digitale, acestea vor trebui sa integreze in serviciile de plata si autentificarea in timp real. Rolul identitatii digitale in acest ecosistem este decisiv pentru a putea analiza schimbarile privind modul in care oamenii utilizeaza mijloacele de transport, asigurand astfel ca plata si autentificarea personala se realizeaza intr-un mod simplu si unitar.Creati sisteme comerciale tinand cont de toti membrii societatii. In momentul proiectarii ecosistemului comercial, toti jucatorii din domeniul transportului trebuie sa gaseasca solutii pentru a include persoanele varstnice sau pe cele nebancarizate, asigurandu-se astfel ca nimeni nu este lasat in urma.Dezvoltati parteneriate strategice pentru a genera informatii valoroase.Municipalitatile ar trebui sa incheie parteneriate cu diverse corporatii pentru a-si extinde perspectiva si a beneficia de ajutor in procesul de planificare.Inteligenta artificiala si Big Data pot fi utilizate pentru a analiza datele privind consumul, miscarea si schimbarile de tendinte, pentru a anticipa nevoile in timp real si pentru a furniza municipalitatilor informatii utile pentru proiectele viitoare.