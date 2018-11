Bucurestiul este primul oras din Europa in topul celor mai mari blocaje in trafic

La nivel mondial, cele mai aglomerate orase suntTopul realizat de TomTom este dominat de pietele emergente. In randul tarilor bogate, doar Los Angeles este in top 15, fiind pe pozitia a 14-a.Unele orase din sudul Asiei cu cel mai ingrozitor trafic, printre care Dhaka, Delhi si Karachi, nici macar nu sunt incluse in clasamentul TomTom. Problemele lor se vor inrautati deoarece populatia creste rapid in acele regiuni.O metoda de reducere a blocajelor inregistrate in trafic o reprezinta restrictionarea folosirii autovehiculelor. Interzicerea unor masini in anumite zile a fost implementata cu succes in orase ca Manila, Mexico City, Bogota si Beijing. Decizia Londrei de a introduce o taxa pentru vehiculele care circula in zonele aglomerate a avut un efect similar.Alte orase, cum ar fi Dhaka, Jakarta, Lahore sau cele din China si India si-au extins reteaua de metrou, dar analistii avertizeaza ca ar putea sa nu fie suficient pentru decongestionarea traficului.Raportul ''TomTom Traffic Index'' a analizat datele privind traficul urban din 390 de orase din 48 de state de pe sase continente.