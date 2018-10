Dezbaterea Smart City Alba Iulia 2018 va arata cum se poate dezvolta in mod inteligent un oras intr-un timp foarte scurt

Au fost testate pana acumale companiilor private, iar pe 8 si 9 octombrie, in cadrul evenimentului Dezbatere Smart City Alba Iulia 2018 , reprezentantii primariilor, ai companiilor care ofera servicii catre administratia publica si comunitate, ai mediului universitar si presa vor fi prezenti pentru a vedea rezultatele.", a declaratSpre deosebire de alte evenimente dedicate oraselor inteligente, participantii vor avea posibilitatea de a vedea in functiune, la fata locului, solutiile smart city implementate la Alba Iulia: in oras si in Cetatea Alba Carolina.Evenimentul va debuta cu vizitarea acestor solutii din domenii precum: administratie publica, mobilitate, mediu si utilitati publice, educatie, turism, sanatate, planificare urbana, inovatie si afaceri locale.Apoi, vor urma doua zile de dezbatere despre ceea ce s-a realizat la Alba Iulia si ce se poate face in continuare, ca un exemplu de urmat si pentru alte localitati din Romania.", a declaratCompaniile prezente vor veni cu solutii noi si vor demonstra cum un astfel de proiect dezvoltat pe baza de protocoale de colaborare public-private va conduce la integrarea lanturilor valorice din diverse sectoare de activitate la nivel local si regional si poate adapta cerintele si nevoile comunitatilor urbane, dar si cerintele actului administrativ.Totodata, in pauzele dintre sesiunile dezbaterii, partenerii din cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City vor face demonstratii live cu echipamentele si softurile pe care le testeaza in mediul real, in Alba Iulia.Avand in vedere ca cererea de noi servicii rapide, moderne si inteligente vine la pachet cu nevoile generatiilor nativ digitale, tot mai multe companii se infiinteaza cu scopul de a crea solutii inovative care sa raspunda acestor cereri.De aceea, a doua zi, in incheierea evenimentului, putem vedea prezentari de solutii si inventii de ultima ora ale start-up-urilor care isi doresc sa schimbe in bine mediul in care traim, mentalitatile actuale si modul in care interactionam.Vor fi prezentate solutii noi, care au nevoie de parteneri si finantare pentru dezvoltare si implementare, indiferent de domeniul de aplicabilitate dintr-un smart city.Unul dintre partenerii evenimentului este compania Orange, care va prezenta in acest sens un program de accelerare de un an - Orange Fab, conceput pentru a sustine antreprenorii in dezvoltarea de produse inovatoare si distribuirea acestora pe plan local si international.Si-au anuntat participarea peste 30 de speakeri si multe companii dornice sa-si prezinte realizarile care au menirea de a transparentiza relatia oamenilor cu administratia publica si de a aduce imbunatatiri substantiale in viata comunitatii.Dezbaterea Smart City Alba Iulia 2018 reprezinta o excelenta oportunitate pentru participanti de a vedea si testa servicii inovative de administrare inteligenta a oraselor, pentru afaceri, comunitate locala si turisti.Se vor promova solutii noi, imbunatatite adaptate modelelor de business actuale si va fi creat cadrul oportun de relationare si intalnire a specialistilor din domeniu.De asemenea, vor fi puse bazele unor parteneriate viitoare intre reprezentantii companiilor si cei ai oraselor prezenti la eveniment.Compania E.ON, alaturi de multe alte companii, va fi reprezentata in cadrul evenimentul Smart City din Alba Iulia si va prezenta preocuparile sale constante privind depasirea granitei de furnizor traditional de utilitati pentru a oferi clientilor solutii noi care sa le faca viata mai usoara.Contextul este dat de tendintele din noua lume a energiei, care inseamna utilizarea tot mai frecventa a surselor regenerabile si a retelelor inteligente, a tehnologiei si digitalizarii pentru a lansa produse si servicii inovatoare.Conceptul E.ON Drive a fost lansat recent, prin pachete de echipamente de incarcare a autovehiculelor electrice si servicii care raspund nevoilor specifice de pe piata de mobilitate electrica din Romania.", a declaratTot in contextul proiectului pilot Alba Iulia Smart City, dedicat celebrarii Centenarului Marii Uniri prin tehnologie, Clusterul Cluj IT, care s-a implicat cu peste 30 de solutii de Smart City pentru toti cei 12 piloni ai ecosistemului IT al orasului inteligent, va fi prezent la eveniment.Amploarea implicarii membrilor ClujIT in proiectul Alba Iulia Smart City pozitioneaza Cluj IT ca fiind cel mai mare furnizor de solutii de Smart City din pleiada partenerilor Primariei Alba Iulia in acest proiect.", a precizatLa fel, compania Orange este prezenta la Alba Iulia si va demonstra ca la nivelul businessurilor, conceptul IoT - Internetul lucrurilor - promite sa faca organizatiile mai agile si mai eficiente, ceea ce le permite sa isi creasca capabilitatile de inovare, reinventand totodata relatiile acestora cu clientii.", a precizatla acest eveniment, considera ca "".Compania Telekom Romania, implicata in proiecte smart city destinate orasului Alba Iulia, dar si in alte orase din tara, va fi reprezentata la Dezbaterea Smart City Alba Iulia 2018 si va propune administratiilor publice solutii utile care sa raspunda mai bine nevoilor specifice fiecarui oras in parte.", a spusMicrosoft Romania a implementat solutii smart pentru educatie in Alba Iulia si va demonstra la Dezbaterea Smart City cum a venit in ajutorul elevilor si al profesorilor.", a declaratInscrierile la eveniment pot fi realizate pe website-ul www.smartcity.concordcom.ro , in limita locurilor disponibile.