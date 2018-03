Patronate: Firmele Primariei sfideaza legal principiile achizitiilor publice

"Dupa modelul Capitalei, in tara ia amploare fenomenul 'firmele primariei', desi niciuna din societatile infiintate nu a demonstrat / confirmat utilitatea, economiile promise, nici transparenta, eficienta sau calitatea.Holdingul municipal "Bucuresti - Capitala europeana' format din 22 de societati a devenit realitate si - desi aflate in perioada de organizare/ achizitii/ angajari - temerile operatorilor economici legate de concurenta neloiala par ca se adeveresc atunci cand vorbim de achizitii publice.Conform Legii 98/2016 privind achizitiile publice, noile companii sunt atat entitati contractante, cat si operatori economici. Asa se face ca o companie a primariei poate atribui direct contracte unei alte companii a primariei, asa cum s-a si intamplat", conform comunicatului FPSC, remis luni, AGERPRES.Documentul exemplifica prin faptul ca firma municipala Agrement S.A Bucuresti a atribuit servicii de paza in valoare de peste 100.000 de lei catre Compania Municipala Paza si Securitate Bucuresti S.A pentru evenimentul "Bucuresti, inima ta"."Compania Municipala Agrement SA Bucuresti a atribuit direct servicii de paza in valoare de 107.280 lei catre Compania Municipala Paza si Securitate Bucuresti S.A. pentru evenimentul 'Bucuresti, inima ta'.Aceeasi societate atribuie direct Companiei Municipale Iluminat Public Bucuresti S.A servicii de iluminat in valoare de 105.128,24 RON, postand un anunt in acest sens la ora 11:18. Raspunsul companiei cu domeniul de activitate iluminat public vine la ora 11:41, iar la 12:47 in aceeasi zi contractul este atribuit.Practica arata ca entitatile contractante studiaza piata si de la momentul in care publica un anunt in SEAP (Serviciul Electronic de Achizitii Publice n.r), lasa cel putin 24 de ore (in general 48- 72 ore) pentru ca operatorii economici interesati sa isi prezinte ofertele...In cazul exemplificat, 30 de minute puse la dispozitie de una din firmele primariei pentru ofertare exclude orice concurenta sau posibilitatea de a obtine cel mai bun pret, respectiv de a economisi banul public", mai spune Federatia Patronatelor din Constructii.Totodata, Patronatul atrage atentia ca, in aceste conditii, cei mai multi operatori economici, deja afectati de masurile fiscale din ultimul an, lipsa fortei de munca sau concurenta neloiala, precum si de lipsa investitiilor, vor ramane simpli spectatori la atribuirea contractelor de achizitie publica.