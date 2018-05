Cum a scapat Constanta de plata sumei de 413 milioane lei catre firma de salubrizare

In dosarul nr. 2711/99/2016, Curtea de Apel Iasi a respins, pe 21 mai 2018, cererea formulata de Polaris M.Holding, privind obligarea Municipiului Constanta la plata sumei de aproximativdrept penalitati de intarziere, ca urmare a refuzului municipalitatii de a majora tarifele pentru serviciile de salubrizare din Constanta.Litigiul a fost preluat de catre Trandafir & Associates in cursul lunii octombrie 2017, dupa ce oferta de tranzactionare aprobata de Consiliul Local al Municipiului Constanta, in sedinta din data de 3 octombrie 2017, nu a putut fi acceptata de reprezentantul legal al Polaris M.Holding.Prin oferta, Municipiul Constanta se obliga la plata unei sume de aproximativ 68 de milioane de lei, pentru a inchide definitiv disputa cu Polaris M.Holding.Litigiul este unul dintre cele mai mari din ultimii 10 ani din Romania, raportat la valoarea obiectului sau, precum si la impactul social.Cauza a implicat analiza si intelegerea aprofundata a legislatiei din domeniul serviciilor publice, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu o cerere de dezlegare a unor chestiuni de drept - pentru stabilirea intelegerii prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (obiect al dosarului nr. 3341/1/2017), precum si sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 24 alin. (4) din aceeasi lege (aceasta nu s-a pronuntat inca).Echipa Trandafir & Associates dedicata proiectului a fost coordonata de avocatul Georgiana-Raluca Trandafir, care a asigurat si reprezentarea in instanta a Municipiului Constanta.Solutia Curtii de Apel Iasi este disponibila online aici: cautare dupa numarul de dosar Infiintata de catre avocatii asociati Georgiana-Raluca Trandafir si George Trandafir, Trandafir & Associates ofera servicii juridice in urmatoarele domenii-cheie: drept public (drept administrativ; achizitii publice, PPP & concesiuni; reglementare & conformare), M&A si contracte, dreptul muncii, finantari europene si litigii.