Romania a fost condamnata de Curtea de Justitie a UE din cauza gropilor de gunoi fara autorizatie

un risc serios pentru sanatatea oamenilor

Romania nu a inchis celecare sa le permita sa functioneze in continuare, neindeplinindu-si astfel obligatiile ce ii revin in temeiul articolului 14 litera (b) din Directiva 1999/31 coroborat cu articolul 13 din aceasta, a anuntat CJUE, care obliga Romania la plata cheltuielilor de judecata.Comisia Europeana a decis, in data de 15 februarie 2017, sa actioneze in judecata Romania la Curtea Europeana de Justitie pentru ca autoritatile nu au reusit sa inchida 68 de depozite municipale de deseuri neconforme, care reprezinta. Depozitele trebuiau inchise pana la data de 16 iulie 2009.Ulterior, in data de 27 aprilie 2017, Comisia Europeana (CE) a trimis Romania in fata Curtii de Justitie a UE pentru neindeplinirea obligatiei de a revizui si adopta Planul National de Gestionare a Deseurilor si programul de prevenire a generarii de deseuri, in conformitate cu obiectivele Directivei-cadru privind deseurile (Directiva 2008/98/CE) si ale economiei circulare.Conform forului european, autoritatile romane trebuiau sa revizuiasca si sa actualizeze acest Plan, cel tarziu in 2013. Comisia a initiat procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor in septembrie 2015 si a trimis Romaniei un aviz motivat in mai 2016, solicitandu-le autoritatilor sa adopte rapid aceste instrumente de baza prevazute de legislatia in materie de deseuri.Executivul comunitar afirma camunicipale solide. In 2015, aceasta a inregistrat cea mai mare rata de depozitare a deseurilor din UE, mai exact 72%, cu mult peste media UE de 25,6%.Pe data de 22 decembrie anul trecut, Hotararea de Guvern privind Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD) a fost aprobata in sedinta Executivului, acest lucru conducand la inchiderea unei proceduri de infringement aflata in faza contencioasa.