1,6 tone de produse din peste, scoase de la vanzare din hipermarketuri din Bucuresti si Ilfov

"In data de 22 mai 2019, comisari din cadrul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti-Ilfov, coordonati de Paul Anghel, director general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), si Horia Constantinescu, Coordonator al Corpului de Control al presedintelui ANPC, au efectuat o serie de actiuni de verificare urmarind receptionarea, depozitarea, procesarea si comercializarea pestelui pe raza Regiunii Bucuresti-Ilfov.Astfel, intr-o singura zi, au fost controlati 11 operatori economici si au fost aplicate 10 amenzi contraventionale in valoare de 200.000 lei si un avertisment. Urmare a deficientelor constatate, a fost oprita definitiv de la comercializare cantitatea de 1,6 tone de peste si produse din peste, in valoare de 40.000 lei", anunta ANPC.Pricipalele nereguli constatate au fost:peste refrigerat expus la vanzare fara respectarea regimului termic impus si fara strat de gheata protector,comercializarea de icre sarate vrac si fructe de mare pentru care, la locul de vanzare, nu se respectau conditiile de temperatura impuse si declarate pe etichetele produsului,comercializarea de peste congelat, ambalat, cu acumulare cantitativa de gheata in ambalaj sau arsuri de congelare,comercializarea de peste refrigerat care prezenta modificari organoleptice: miros nespecific, culoare modificata, consistenta flasca, comercializarea de peste impropriu consumului uman din cauza caracteristicilor calitative neconforme (alterat / branhii inchise la culoare / mucus abundent / ochi opaci) .Alte deficiente semnalate de ANPC sunt:comercializarea de creveti decorticati congelati rapid, cu modificari organoleptice (arsuri de congelare si conglomerate de gheata in ambalaje), comercializarea de peste afumat care prezenta data limita de consum depasita,informatii incomplete la bazinul cu peste viu (nu se specifica metoda de productie si zona in care pestele a fost capturat sau crescut), depozitare in vederea comercializarii de peste refrigerat in cutii din polistiren expandat, in care exista un lichid de culoare maron inchis, fara respectarea conditiilor de pastrare impuse de legislatia in vigoare.