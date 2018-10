Potrivit Adevarul, respondentii au fost intrebati daca ar accepta un salariu mare, insa format dintr-un venit mic in acte si completat de venit la negru, fata de un salariu integral legal, dar mai mic.O treime dintre romani ar accepta un astfel de targ: 34% dintre respondenti au raspuns afirmativ, in timp ce 65% prefera venitul legal integral.Sondajul mai dezvaluie ca unul din 20 angajati lucreaza fara contract de munca. Totusi, romanii aleg sa isi suplimenteze veniturile lunare prin contracte de munca suplimentare celor de baza. 12% dintre respondenti au mai mult de un job platit, potrivit studiului.Unul din 5 angajati crede ca si-ar putea pierde locul de munca in urmatoarele 6 luni, insa doar unul din 4 crede ca si-ar gasi usor un job care ofera salariu similar.De asemenea, unul din 5 angajati lucreaza cateva zile pe saptamana de acasa, iar 7% din spatii publice. In acest timp, 1 din 10 angajati nu lucreaza niciodata de la sediul serviciului.Potrivit studiului, pentru a avea un loc de munca mai bun, respondentii considera ca au nevoie de abilitati in comunicare - 81% dintre romani, si cunostinte in domeniul IT - 71% dintre respondenti.Vezi si Bucurestiul are peste 1 milion de angajati: Un sfert lucreaza in cladiri de birouri moderne ...citeste mai departe despre " 1 din 3 romani ar munci la negru, dacar ar primi mai multi bani " pe Ziare.com