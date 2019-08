1 din 4 angajati din Romania se descurca greu cu banii si se imprumuta lunar

Alti 27% dintre respondenti se gasesc si ei deseori in situatia de a nu mai avea bani pana la salariu si de a imprumuta, iar 26%, doar uneori, in conditiile in care jumatate dintre respondenti castiga mai putin de 2.500 de lei pe luna net, aproape un sfert au un salariu de pana la 3.500 de lei pe luna net, iar restul depasesc acest nivel."Nu ajuta nici ca situatia financiara in ansamblu a angajatilor nu s-a imbunatatit deloc sau chiar s-a deteriorat in ultimul an, desi costul de trai a crescut.Aproape 37% dintre respondenti spun ca au aceeasi situatie financiara ca anul trecut, in timp ce 32% dintre respondenti sustin ca situatia lor financiara s-a inrautatit in decursul ultimelor 12 luni, iar 10% afirma chiar ca a avut un declin major", arata sondajul BestJobs.Doar 20,7% au vazut o imbunatatire a situatiei financiare in ultimul an.Prin urmare, 3 din 10 respondenti spun ca peste 45% din salariul lunar se duce, in mod obisnuit, pe datorii. Alti 25% sustin ca dau intre 25% si 45% din salariu pentru a acoperi toate datoriile acumulate, iar o treime dintre respondenti platesc cel mult un sfert din salariu in acest sens.Si cu toate ca doar 12% spun ca nu au datorii de achitat, nu toti reusesc sa mai puna bani deoparte de la o luna la alta, in timp ce aceia care reusesc spun ca sumele economisite lunar sunt foarte mici.Mai exact, aproape jumatate dintre respondenti nu pun niciun leu deoparte, o treime economiseste sub 10% din ceea ce castiga lunar si numai 11% dintre respondenti spun ca reusesc sa economiseasca ceva mai mult, de pana la un sfert din salariu.Pentru a se incadra in banii pe care ii castiga lunar, romanii taie cel mai mult din bugetul de calatorii (64% dintre respondenti), de haine (57,6% dintre respondenti), din cel de relaxare la teatru, film, concerte etc. (47,8% dintre respondenti) . De asemenea, aproape jumatate (47% dintre respondenti) reduc mesele luate in oras.Totodata, mai sunt reduse cheltuielile pentru: sport (17,2%), alimente (13,5%), sanatate (12,7%), transport (8,9%), educatie - carti, studii etc. (7,20%), utilitati (gaze, curent, apa, caldura) - 4 ...citeste mai departe despre " 1 din 4 angajati din Romania se descurca greu cu banii si se imprumuta lunar " pe Ziare.com