10 august 2019 - protestul diasporei a primit aprobare de la Primarie. Iata detaliile

Astfel, conform documentelor aprobate de Primaria Capitalei, acesta va avea loc pe 10 august intre orele 17:00 si 22:15, in Piata Victoriei. Intre 22:15 si 23:00, protestatarii trebuie sa paraseasca zona.Conform organizatorului Tommy Tomescu, la protest vor participa in jur de 250.000 de persoane, iar manifestatia este despre problemele diasporei si impotriva politicilor care au dus la crearea si mentinerea acestor probleme.Conform documentelor, oamenii vor incepe sa se adune in fata Guvernului de la ora 14:00, iar de la 14:30 traficul in zona ar putea fi restrictionat.Acelasi protocol arata ca paza bunurilor, asistenta medicala si salubrizarea zonei revine in sarcina organizatorului pe toata durata de desfasurare a evenimentului, cat si la incheierea acestuia.Amintim ca diaspora a organizat si anul trecut, tot pe 10 august, un protest de mare amploare in fata Guvernului, la care au participat in jur de 100.000 de persoane. In urma incidentelor din acea seara, peste 450 de persoane au fost ranite si mai multi protestatari au fost arestati in lunile care au urmat.Citeste mai multe informatii despre ce a urmat dupa protestul diasporei de anul trecut:Ziua in care, in Romania, s-a incercat uciderea libertatii - cum s-a transformat un protest pasnic intr-un teatru de razboi (Foto si Video)Marturia unui protestatar dupa 9 zile in spital: Nu mi-am imaginat ca va trebui sa-mi pazesc viata si pielea, ca o sa ajung pe masa de operatie. Imi iau costum de enduro si stau ca Batman in Piata InterviuProcurorul din 10 august rupe tacerea: Ce s-a intamplat in Piata Victoriei, care au fost manipularile, cum se incearca anularea dosarului represiunii