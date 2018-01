Presa italiana relateaza ca statiunea Cervinia este pe jumatate ingropata in zapada.O situatie similara este si in statiunea Adelboden din Elvetia, unde a fost mobilizata armata ca sa elibereze drumurile.Aproximativ 10.000 de turisti sunt blocati, transmite BBC.Riscul de avalansa in zona este ridicat, fiind clasat la nivelul 4 in 5.Nu se stie inca daca o cursa a Cupei Mondiale la schi, programata in acest weekend in Adelboden, va mai avea loc.Toate instalatiile de pe partiile din Cervinia sunt inchise, pentru ca ar fi prea periculos sa te aventurezi pe schiuri, avand in vedere zapada foarte mare si riscul de avalansa.Neve a Cervinia... pic.twitter.com/WaIk5Onebv- meteolodi (@Meteolodi) January 5, 2018Si in zona Tirol din Austria riscul de avalansa este mare si multe drumuri sunt blocate de nameti.Si in Alpii francezi partiile sunt inchise la Val d'Isere - una dintre cele mai mari statiuni - si Chamonix.Amintim ca furtuna Eleanor a provocat haos in mare parte din Europa de Vest, provocand victime omenesti, sute de zboruri au fost anulate, drumuri blocate si zeci de mii de locuinte au ramas fara curent.Citeste si Furtuna Eleanor face ravagii: 3 oameni au murit, un vagon de tren a fost dislocat de pe sine, Turnul Eiffel e inchis (Galerie foto) ...citeste mai departe despre " 10 mii de turisti sunt blocati in doua statiuni din Alpi, ingropate in zapada de 2 metri " pe Ziare.com