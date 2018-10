10 motive pentru care salariul minim nu trebuie sa creasca

Profesorul de economie Cristian Paun a elaborat o lista cu 10 motive care arata de ce nu este bine ca salariul minim sa creasca. Astfel, somajul va creste puternic, competitivitatea si eficienta afacerilor vor fi afectate, vor creste importurile si exista riscul unui faliment masiv in economie, scrie Cristian Paun pe Facebook " 1. Salariul minim este un cost minim pe care il platesc taman cei care conteaza cel mai mult economic - antreprenorii (cei care descopera un dezechilibru, il valorifica angajandu-se in productie si schimburi voluntare, alocand resurse in conditii de incertitudine pe care si-o asuma in integralitatea sa);2. Salariul minim este o bariera de intrare pe piata a celor care ofera munca (din moment ce pretul devine impus si prohibitiv), mai ales a unora defavorizati: cei tineri fara experienta, cei care vor sa schimbe domeniul de activitate, dar inca nu au specializare, cei care sunt in varsta aproape de pensionare, cei cu educatie nu prea avansata care adauga prea putina valoare economica prin munca lor;3. Salariul minim este un cost care afecteaza eficienta, competitivitatea si profitabilitatea afacerilor. Acest cost poate fi suportat partial de antreprenori din profitul lor. Si limitat. De regula, se suporta prin reducerea investitiilor, restructurare, renuntarea la dezvoltarea unor activitati (inclusiv dezvoltare de produse noi sau intrarea pe piete noi);4. Salariul minim produce somaj: pentru a acoperi costurile, antreprenorii vor renunta la locuri de munca, mai ales la cele care nu au neaparat nevoie (in recesiune va fi si mai rau ca se va ajunge la posturile direct productive);5. Dinamica sa este complet necorelata cu dinamica productivitatii factorului de productie munca sau cu competitivitatea din economia romaneasca;6. Salariul minim duce la cresterea importurilor, din moment ce devine tot mai competitiv sa produci bunuri in tarile din jur, mai ales bunurile intensive in munca (produse alimentare, incaltaminte, textile);7. Salariul minim nu tine cont de specificul sectoarelor de activitate, cresterea sa se face otova fara a vedea care sunt diferentele de salarizare/cost/ eficienta din sector;8. Salariul minim este un ...citeste mai departe despre " 10 motive pentru care salariul minim nu trebuie sa creasca " pe Ziare.com