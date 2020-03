In total, in America au fost confirmate 150 de cazuri de coronavirus. 46 dintre aceste cazuri sunt pasageri care au fost carantinati pe vasul de croaziera Diamond Princess, apoi repatriati, arata Business Insider.16 state au raportat cazuri; in doua dintre aceste state - Nebraska si Texas - infectiile sunt doar in randul cetatenilor repatriati.Guvernatorul statului California, Gavin Newsom, a declarat stare de urgenta in aceste conditii. Acesta a transmis ca vor fi alocate resursele necesare pentru a impiedica raspandirea virusului, arata Reuters.Peste 3.200 de persoane au murit la nivel mondial si peste 94.000 de alte persoane au fost infectate cu noul coronavirus, aproximativ 85% dintre acestea fiind in China.Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a anuntat ca, in circa sase saptamani, marile companii farmaceutice din Statele Unite ar putea incepe sa testeze un vaccin impotriva coronavirusului.Citeste si:SUA impun restrictii de calatorie dupa primul deces din cauza coronavirusuluiCoronavirus: China anunta noi decese, bilantul a depasit 3.000 de mortiA.G. ...citeste mai departe despre " 11 morti in America, din cauza coronavirusului. California a declarat stare de urgenta " pe Ziare.com