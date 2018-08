Pe de alta parte, procurorii militari au inregistrat, pana in prezent, 63 de plangeri depuse de catre protestatari impotriva jandarmilor, care sunt acuzati ar fi intervenit intr-un mod abuziv la mitingul din 10 august, au confirmat reprezentantii Parchetului Militar.Protestatarii au reclamat modul in care au intervenit fortele de ordine la protestul din 10 august, cand au fost ranite peste 400 de persoane.Marturia unui protestatar la Parchetul Militar: M-au lovit in cap, in umar, in manaPovestile victimelor din fatidica noapte de 10 august: Jandarmii m-au impuscat, nu inteleg de ce/Nu aveai unde sa fugi, ne calcam in picioareIntre persoanele care au avut nevoie de ingrijiri medicale se numara si mai multi jandarmi.Citeste si:Cei doi jandarmi raniti in timpul protestelor vor fi externati martiBarbatul care ar fi furat pistolul femeii jandarm a fost retinut de politistiNoi imagini cu tanara jandarm batuta de huligani. Merge pe picioare, flancata de doi colegi (Video)Huliganii care au atacat-o vineri pe jandarmerita au fost arestati. Avocat: Au avut o atitudine de recunoastere si de regret ...citeste mai departe despre " 12 jandarmi s-au dus IML sa-si obtina certificat medico-legal. 63 de plangeri ale protestatarilor au fost depuse la Parchetul Militar " pe Ziare.com