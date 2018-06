12 state occidentale trag un semnal de alarma referitor la Codurile Penale

Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii sunt tarile care au transmis o declaratie comuna autoritatilor romane.Potrivit unui comunicat al ambasadei SUA remis miercuri Ziare.com, tarile fac apel "la toate partile implicate in modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala sa evite schimbarile care ar slabi statul de drept sau capacitatea Romaniei de a lupta impotriva infractionalitatii si coruptiei"."Romania a demonstrat un progres considerabil in combaterea coruptiei si construirea unui stat de drept eficient. Ii incurajam pe romani sa continue pe aceasta cale", se arata in comunicatul citat.De asemenea, partenerii UE evoca concluziile Consiliului European privind MCV, din decembrie 2017, care solicitau Romaniei sa isi concentreze eforturile asupra consolidarii progreselor obtinute, sa evite orice pasi inapoi si sa apere independenta judecatorilor si procurorilor.Vezi si Trimisul Departamentului de Stat al SUA la Bucuresti: Ati facut progrese in lupta anticoruptie. Nu vreau sa faceti un pas inapoi!"Urmarim cu atentie schimbarile la Codurile Penal si de Procedura Penala si ne mentinem ingrijorarea ca mai multe dintre ele pot impiedica cooperarea internationala in domeniul aplicarii legii si pot afecta negativ lupta impotriva infractiunilor violente, a infractionalitatii organizate transfrontaliere, a infractiunilor financiare si a traficului de droguri si de fiinte umane", se mai arata in comunicat.In acest context amintim ca, joi dimineata, Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache a inceput dezbaterile privind modificarea Codului Penal, unul dintre cele mai importante articole ce urmeaza a fi modificate fiind cel referitor la abuzul in serviciu.Iata aici mai multe detalii: Comisia Iordache incepe modificarea Codului Penal: Ministerul Justitiei a propus ca prag pentru abuzul in serviciu salariul minim pe economieTot astazi, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu are o intalnire, la Bruxelles, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.Pe agenda discutiilor dintre cei doi sunt inscrise subiecte precum justitia, respectarea statului de drept si Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).Tot joi, presedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea C ...citeste mai departe despre " 12 state occidentale trag un semnal de alarma referitor la Codurile Penale " pe Ziare.com