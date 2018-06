120 de personalitati, organizatii si grupuri civice cer demisia lui Dragnea

Potrivit unui comunicat de presa transmis luni, semnatarii arata ca "prezenta lui Liviu Dragnea ca inalt demnitar al statului are efecte nocive enorme asupra Romaniei"."Dupa a doua condamnare a lui Liviu Dragnea; dupa discursul urii pe care el l-a revarsat, cu toata forta partidului pe care-l conduce, asupra societatii; dupa escaladarea tensiunii sociale la un nivel pe care Romania nu l-a mai cunoscut din anii '90 incoace - prezenta lui Liviu Dragnea ca inalt demnitar al statului are efecte nocive enorme asupra Romaniei", se arata in document.Potrivit sursei citate, Dragnea "saboteaza credibilitatea internationala a Romaniei", "devine, din al treilea om in stat, singurul om din stat", dar si "unica instanta a actului de justitie".Iata motivele exprimate de semnatari:"1. Liviu Dragnea saboteaza credibilitatea internationala a Romaniei. Parlamentul este al Romaniei, nu al unui partid. Pentru Romania, faptul ca una dintre camerele Parlamentului este condusa de un recidivist are un efect distrugator. Ramanand la conducerea Parlamentului, Liviu Dragnea saboteaza simultan si institutia Parlamentului - si credibilitatea Romaniei.2. Liviu Dragnea devine, din al treilea om in stat, singurul om din stat. Parlamentul trebuie sa ramana o institutie functionala si activa a Romaniei, controland decisiv procesul de legiferare. Decizia de a guverna prin OUG, cu scopul (formulat explicit de catre Liviu Dragnea) de a evita dezbaterea parlamentara, are drept efect anularea functiei Parlamentului - si transformarea guvernului intr-o institutie deopotriva executiva si legislativa, aflata sub controlul exclusiv al lui Liviu Dragnea. El devine si autorul legilor, si cel care le pune in practica, si beneficiarul lor direct.3. Liviu Dragnea devine si unica instanta a actului de justitie. Dupa ce a confiscat integral puterea executiva si cea legislativa, Liviu Dragnea atenteaza si la puterea judecatoreasca. El vrea sa dicteze singur cum se dau sentintele, cand si cum se pun in aplicare, cine trebuie sa se supuna deciziilor judecatoresti si cine nu. Avand sub control direct si personal toate puteril ...citeste mai departe despre " 120 de personalitati, organizatii si grupuri civice cer demisia lui Dragnea " pe Ziare.com