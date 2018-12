16 lucruri importante care s-au intamplat in lume in 2018

- Anul care tocmai se incheie si-a facut intrarea cu un fenomen celest rar. Din SUA pana in Rusia, Singapore, Istanbul si Ierusalim, partial si din Bucuresti, a putut fi observat, la sfarsitul lunii ianuarie, fenomenul numit de NASA "super-luna albastra sangerie", o combinatie de eclipsa totala de luna albastra si o super-luna. A fost prima eclipsa de luna albastra din ultimii 150 de ani.- In martie, liderul chinez Xi Jinping a devenit presedinte pe viata, in urma unui vot istoric din Congresul National Popular al Partidului Comunist din China pentru inlaturarea limitelor mandatului prezidential, acesta fiind primul amendament constitutional adoptat in aceasta tara in ultimii 14 ani. Xi a devenit presedinte in 2012.- Tot in martie, Vladimir Putin a castigat in Rusia al patrulea mandat de presedinte.- O luna mai tarziu, lumea a avut ocazia sa urmareasca intalnirea istorica dintre liderul nord-coreean Kim Jong-un si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in la granita dintre cele doua state coreene. Kim Jong-Un a devenit primul lider al Coreei de Nord care a trecut granita in statul din sud in ultimii 65 de ani.- In iunie, Kim Jong-un l-a intalnit pe presedintele american Donald Trump la Singapore, in cadrul unui summit la randul sau istoric. Trump a devenit astfel primul presedinte in functie din istoria Statelor Unite care s-a intalnit cu un lider al Coreei de Nord.- Un alt moment important petrecut in 2018 a fost ridicarea, in luna iunie, a interdictiei de a conduce masini impusa femeilor din Arabia Saudita. Interdictia era unica in lume.- Vara anului 2018 ne-a adus Campionatul Mondial de Fotbal, gazduit de Rusia, care a construit special pentru aceasta ocazie noua stadioane noi. Competitia s-a intins in 11 orase si a fost castigata de Franta.- Luna iulie a marcat inceputul oficial al razboiului comercial dintre China si SUA, dupa ce acestea din urma au impus taxe vamale prohibitive pentru produse chineze in valoare de 34 miliarde de dolari.- Cateva zeci de oameni, printre care si doi romani, si-au pierdut viata in august la Genova, dupa ce podul Morandi s-a prabusit.- Jurnalistul Jamal Khashoggi, colaborator The Washington Post, a fost u ...citeste mai departe despre " 16 lucruri importante care s-au intamplat in lume in 2018 " pe Ziare.com