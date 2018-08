33 protestatari si 15 grupuri civice au depus plangeri penale impotriva jandarmilor. A aparut un ghid pentru cei care vor sa stie care sunt pasii UPDATE

UPDATE 21.05 Un numar de 33 de plangeri au fost inregistrate la Parchetul Militar din Capitala. Este vorba de cele 19 sesizari care au fost depuse ieri la sectiile de politie din Bucuresti si care au fost redirectionate catre Parchetul Militar, dar si alte 14 plangeri care au fost depuse astazi direct la procurorii militari.De asemenea, procurorii militari fac apel la participantii protestului de vineri seara, care au fost raniti sau care pot oferi informatii relevante pentru ancheta sa se prezinte la Parchetul Militar din Capitala, arata Mediafax.Surse judiciare citate de Ziare.com au arata ca cele 19 plangeri au fost depuse la sectiile de politie din Bucuresti si au fost redirectionate catre Parchetul Militar.Toti cei care au fost raniti sau au participat la protestul de vineri seara din Piata Victoriei si care pot oferi informatii importante pentru ancheta procurorilor, sunt invitati la sediul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Bucuresti (strada George Georgescu, nr.2) pentru a oferi datele sau imaginile pe care le detin.Plangerile penaleAsociatia VeDem Just anunta ca impreuna cu Platforma Romania 100 si alte 14 grupuri civice au formulat au formulat un denunt prin care au cerut cercetarea penala pentru abuz in serviciu a Ministrului de Interne, Prefectului Capitalei si persoanelor din conducerea Jandarmeriei Romane si a jandarmilor care au participat la protest."Platforma Romania 100si Asociatia VeDem Just impreuna cu alte 14 grupuri civice au formulat un denunt prin care au cerut cercetarea penala pentru abuz in serviciu a Ministrului de Interne, Prefectului Capitalei si persoanelor din conducerea Jandarmeriei Romane. De asemenea denuntul priveste si infractiunea de purtare abuziva a jandarmilor care au insultat, amenintat si vatamat protestatarii pasnici ce au participat in ziua de 10 August 2018 la mitingul din Piata Victoriei.In acelasi timp asociatiile semnatare arata ca nu sustin persoanele care au incalcat legea agresand fortele de ordine. Insa interventia acestora din urma nu poate avea loc cu violarea regulamentelor militare si incalcarea drepturilor oamenilor", scrie VeDem Just, pe facebook.Cum sa faci o plangere penalaPe Internet deja au inceput sa circule mai multe modele de plangere penala. PNL a anun ...citeste mai departe despre " 33 protestatari si 15 grupuri civice au depus plangeri penale impotriva jandarmilor. A aparut un ghid pentru cei care vor sa stie care sunt pasii UPDATE " pe Ziare.com