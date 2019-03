"Investitia in educatie este cea mai sigura investitie din lume pentru prea simplul motiv ca este lipsita de grija falimentului. Niciodata, investind in educatie, nu vom avea riscul falimentului. Din aceasta perspectiva, in orasul pe care-l reprezint 20% din impozitele si taxele locale pe care cetatenii le platesc se intorc in educatie si asta vom face in continuare cu echipa PNL Cluj-Napoca. Toate scolile sunt conectate la internet, dotate cu retele de calculatoare moderne si cu infrastructura moderna de predare de la tabla inteligenta si alte elemente specifice", a afirmat Emil Boc.Liberalul a mai spus ca 44% dintre europeni nu stapanesc abilitati digitale."Intr-o declaratie recenta, comisarul european pentru digitalizare Maria Gabriel, care face parte din PPE, spunea faptul ca 90% din slujbele viitorului vor presupune abilitati digitale, dar astazi in UE 44% din europeni nu stapanesc si nu au abilitati digitale. A investi in digitalizare inseamna investitie in slujbele viitorului", a conchis primarul Cluj-Napoca, Emil Boc.Summitul PPE al liderilor locali si regionali se desfasoara, sambata la Romexpo, unde sunt 3.200 de participanti.Citeste cele mai importante declaratii facute la Summitul PPE de la BucurestiPresedintele Klaus Iohannis este prezent la eveniment, la invitatia PNL. La reuniune mai participa, presedintele PNL Ludovic Orban, candidatul PPE pentru pozitia de presedinte al Comisiei Europene (CE) Manfred Weber, secretarul general al PPE Antonio Lopez-Isturiz White, liderul grupului PPE in Comitetul Regiunilor Michael Schneider, directorul campaniei PPE pentru alegerile din 2019 Dara Murphy.Sunt prezenti si candidatii PNL la europarlamentare, inclusiv jurnalistul Rares Bogdan care deschide lista. Andrei Nastase, liderul Opozitiei de la Chisinau este si el printre participanti. ...citeste mai departe despre " 20% din bugetul Clujului este investit in educatie si in locurile de munca ale viitorului. Boc: investitia in educatie este cea mai sigura din lume " pe Ziare.com