2017 a fost anul lor, anul hotilor. Poate fi 2018 al nostru?

Au acumulat experienta, a fost anul in care totul le-a mers din plin. Eliberati din inchisoare, plini de bani si beti de putere, si-au dat jos mastile.Restul temelor nu au contat. Reforma in sanatate s-a oprit. Drumurile noastre toate au ramas la fel de aglomerate si de nereparate. Educatie, locuri de munca nu au interesat.Cum bine spunea (fostul) doctor in drept si prim ministru Victor Ponta : "Tara asta se descurca". Asa a facut. Fara nici un merit al conducatorilor sai.A fost anul reciclarii deseurilor politice. Darius Valcov, infractor si traseist politic, a elaborat programul de guvernare. Tot el a evaluat guvernul. Cel care a iesit cel mai prost la evaluare si-a dat demisia din guvern. Apoi a votat pentru demiterea guvernului din care isi daduse demisia. Apoi a devenit noul prim-ministru.Fostul prim-ministru, demis de propriul partid, prin motiune de cenzura, premiera europeana, a primit o functie foarte banoasa de la acelasi partid.Din acelasi guvern si-a dat demisia faimosul jurist Iordache, cu studii facute pe genunchi, jalnic plagiator dintr-un adversar politic. Motivul a fost ordonata 13, care mai scapa din hoti, adoptata, cum altfel, hoteste. A primit imediat un post de vicepresedinte al Parlamentului si de presedinte al unei comisii in care sa isi bata joc linistit de cate legi doreste. Nu este teatru absurd, asa s-au intamplat lucrurile. Si se vor mai intampla, inca nu au terminat.Tema justitiei a impartit tara in doua tabere, inegal vizibile. Cele doua Romanii despre care vorbea Adrian Nastase . Una care se lasa furata, daca este mintita la televizor si i se da si ei ceva. Cea care a crezut ca taranistii tipareau dolari, ca Regele aducea mosierii inapoi, apoi a crezut ca Basescu face politie politica, apoi ca binomul ii supara in mod nedrept pe milionarii in euro, iar acum crede ca statul paralel are toate rudele angajate pe bani multi la stat, copiii la cele mai scumpe scoli private din strainatate, mosii in Teleorman si bogatii nemasurate in Brazilia si Madagascar. Statul paralel a facut asta, nu hotii cu venituri bugetare.Cealalta Romanie, care s-a vazut la votul pentru alegerile prezidentiale, a lipsit de la cele parlamentare. A participat la p ...citeste mai departe despre " 2017 a fost anul lor, anul hotilor. Poate fi 2018 al nostru? " pe Ziare.com