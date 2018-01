Firma olandeza de consultanta To70 si Aviation Safety Network au anuntat luni ca anul trecut nu s-au produs decese pe cursele comerciale de pasageri, "2017 fiind cel mai sigur an pentru aviatie din istorie", dupa cum a afirmat Adrian Young, de la To70, transmite Reuters.To70 a estimat ca rata accidentelor fatale pentru zborurile comerciale mari de transport de pasageri este de 0,06 la 1 milion de zboruri, sau de un accident fatal la 16 milioane de zboruri.Aviation Safety Network a anuntat la randul ei ca in 2017 nu au avut loc decese in timpul curselor comerciale de pasageri, ci doar 10 accidente in transporturile aeriene, care au avut ca rezultat 44 de morti la bord si 35 de persoane decedate la sol. Aceste accidente au inclus avioane de transport de marfa si un avion de transport de persoane de mici dimensiuni.Datele includ 12 persoane care si-au pierdut viata pe 31 decembrie, in urma prabusirii unui avion Nature Air Cessna 208B Grand Caravan, la cateva minute de la decolare, intr-o regiune muntoasa de langa localitatea Punta Islita, din Costa Rica.In schimb, in 2016 au avut loc 16 accidente aviatice, soldate cu moartea a 303 persoane.In ultimele doua decenii, decesele produse ca urmare a accidentelor aviatice au scazut in mod constant. In 2005, la nivel mondial si-au pierdut viata 1.015 persoane la bordul avioanelor comerciale de pasageri, potrivit datelor Aviation Safety Network. ...citeste mai departe despre " 2017 a fost cel mai sigur an din istoria aviatiei comerciale " pe Ziare.com