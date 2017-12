2017 a fost un dezastru. In 2018 suntem fortati sa dam drumul la cheltuirea fondurilor europene

Asta inseamna ca 2018 nu poate pleca in forta pentru ca nu exista proiectele necesare ca acest lucru sa se intample.Si daca ne-am apuca acum, mai devreme de prima jumatate a lui 2019 nu am infinge, cum se spune, prima lopata. Caci de la acel moment incepe sa se cheltuie banul public.Clasa politica a fost mult mai interesata de alte proiecte decat sa pregateasca investitii pentru perioada imediat urmatoare. Intreaga economie merge acum pe mediul privat, dar acesta, fara sustinere publica, pare greu ca va reusi de unul singur sa duca tara inainte.Mai mult decat atat, in timp ce politicienii reduc pedepsele pentru cei care administreaza banul public, pe partea cealalta s-a ajuns la cote insuportabile de constrangere. Se lasa impresia ca niste baieti destepti pregatesc terenul pentru furtul banului public, dar ca sa aiba de unde fura este nevoie si de colectare. Ansamblul de masuri fiscale luate in ultima perioada va pune mari presiuni pe mediul de afaceri si asa constrans puternic de lipsa infrastructurii publice si de ajutorul statului in ceea ce priveste reducerea birocratiei.In anul 2018 suntem fortati sa depunem proiecte si sa incepem sa cheltuim banul public. O problema in acest sens a devenit insa lipsa de apetit a administratiilor locale. In lipsa existentei de profesionisti care sa duca la capat proiectele, multe dintre ele in mandatul trecut au cazut prada actelor de coruptie. Astfel ca la acest moment, vorbind cu sinceritate, administratiile locale nu mai sunt interesate sa depuna proiecte pentru banii europeni de teama ca va urma deschiderea unor dosare penale. Caci multi dintre edili au ajuns in functia publica nu cu gandul la comunitate ci mai ales la propriile interese.Uniunea Europeana a pus la dispozitia tarilor membre sume colosale de bani. Si daca am lua jumatate din ele, cresterea economica a Romaniei este ca si asigurata. Situatia insa in toate statele europene este in mare cam aceeasi. Romania nu este nici codasa si nici fruntasa la accesarea banilor europeni. Toate tarile inregistreaza grafice intarziate.Teoretic, Ministerul Dezvoltarii pregateste pentru urmatorii doi ani investitii put ...citeste mai departe despre " 2017 a fost un dezastru. In 2018 suntem fortati sa dam drumul la cheltuirea fondurilor europene " pe Ziare.com