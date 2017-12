2017 - anul in care Romania s-a intors in timp cu 20 de ani

De fapt, acest nefericit curs al evenimentelor a fost minimalizat din cauza politicii: inca din timpul campaniei electorale, PSD a defilat cu un program de guvernare plin de originalitati periculoase, care, daca erau adoptate, ar fi facut din tara noastra un loc excentric, decuplat de dezvoltarea globala a lumii democratiilor originale.Dar atunci, in 2016, ca si astazi, de altfel, lumea este atenta doar la manevrele politice: atunci, cu totii ne uitam paralizati cum incredibila manipulare cu lupta impotriva lui Soros a "ascuns" existenta PNL, polarizand batalia electorala cu un nou partid, USR, cladit doar pe un discurs justitiar si fara solutii in economie (e drept, cu ajutorul nesperat al unei conduceri "impaiate" a liberalilor); acum, cu totii evitam sa privim dezastrul produs in administrarea economiei, captivati de nebunia generata de o la fel de toxica "reforma a justitiei".De fapt, PSD dovedeste o lipsa cronica de simt al momentului: daca in 2017 nu ar fi intervenit cu nimic in economie si doar ar fi administrat cresterea economica record (cauzata de contextul international, nu de vreo subita profesionalizare a administratiei noastre!), ar fi intrat in cartile de istorie a economiei, ca si Guvernul Nastase, de altfel.Lipsit total de adecvare, partidul-mamut controlat ideologic de excentricul colectionar de lingouri de aur si tablouri pitite prin cavouri (Darius Valcov), s-a apucat sa strice tot ceea ce mergea bine in economie, alterand o masinarie care functiona si declansand excentricitati care ne vor afecta pe termen lung.De fapt, economia noastra nu prea mai seamana cu modelul occidental: Romania a renuntat, pe termen mediu, la dezvoltare si a trecut la un program haotic de cumparare de voturi. Mult trambitata "revolutie fiscala" nu este decat expresia voluntarismului unor nepriceputi: guvernul PSD si-a inceput domnia prin anuntarea (si apoi legiferarea) unor cresteri nechibzuite de salarii, concomitent cu reduceri de taxe, pentru ca mai apoi, intrat in panica, sa incerce sa compenseze aceste "arogante" fiscale. Si asa au aparut multe din ciudateniile care au transformat Romania in piticul cu doua capete care atrage toate privirile la circ (cel polit ...citeste mai departe despre " 2017 - anul in care Romania s-a intors in timp cu 20 de ani " pe Ziare.com