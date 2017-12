2018, anul in care Romania nu va conta

Acest plan se adauga nemaivazutului zid care va acoperi granita de sud a Statelor Unite (2000 mile, peste 3 000 km), care o separa de Mexic.Peste doua treimi din uriasele contracte de aproape 300 miliarde USD, concluzionate in timpul turneului asiatic al presedintelui Trump, se refera la investitii in infrastructura energetica americana (terminale de lichefiere a gazelor naturale si terminale portuare pentru exportul unor cantitati uriase de gaze).America, liderul economiei mondiale, va face din 2018 anul infrastructurii. Cu o legislatie simplificata, cu o reducere istorica a poverii fiscale cu o treime, America isi re-aduna uriasele resurse tehnologice, umane si naturale pentru o adevarata reconstructie a infrastructurii nationale.Aceast program urias, care va intari dominatia tehnologica si relevanta economiei americane, va aduce comenzi de mari valori si economiilor partenere, a democratiilor liberale, de la Uniunea Europeana la Japonia si Coreea de Sud.Chiar daca il critica sau il minimalizeaza pe Donald Trump , toata lumea apropiata Americii va beneficia de pe urma acestui nou avant al investitiilor publice.Uniunea Europeana incearca, nu neaparat de acum, sa intre in acest joc si sa isi dezvolte infrastructura; de fapt, proiectul politic al integrarii Estului fost comunist in Uniune este un urias proiect de investitii in infrastructura de transport (coridoarele trans-continentale), energetica (politica energetica comuna, cu creearea pietei unice), de alimentare cu apa si canalizare si chiar de infrastructura de comunicatii.Daca moneda comuna (Euro) este simbolul financiar al unei economii care se doreste integrata, marile coridoare continentale de infrastructura sunt (vor fi) expresia fizica a unitatii spatiului politic comun. La nivel concret, palpabil, Europa va fi o realitate cand va avea functionale aceste mari coridoare.China, uriasul asiatic, la randul ei isi construieste noua politica strategica la o scara temporala colosala, pana in 2050, dar avand in centru un proiect de infrastructura in valoare de 5 000 miliarde USD, care este, de altfel, noul drum al matasii, redenumit OBOR (one belt, one road).Acest proiect are ca obiectiv trasarea unor coridoare de infrastructura rutiera, feroviara, portuara s ...citeste mai departe despre " 2018, anul in care Romania nu va conta " pe Ziare.com