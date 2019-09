3 din 4 romani cred ca tara se indreapta intr-o directie gresita. Biserica a ajuns la 55% incredere - barometru INSCOP

Barometrul a fost realizat de INSCOP Research la comanda Institutului de Stiinte Politice si Relatii internationale "Ion I. C. Bratianu" al Academiei Romane (ISPRI) si a Laboratorului de Analiza a Razboiului Informational si Comunicare Strategica (LARICS), potrivit unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com.Vezi si Ce cred romanii despre schimbarile climatice, OUG 114 sau exploatarea gazelor din Marea NeagraConform sursei citate, 74,9% dintre romani cred ca tara se indreapta intr-o directie gresita, 17,4% sunt de parere ca lucrurile merg intr-o directie buna, iar 7,7% nu stiu sau nu raspund.Institutia in care romanii au cea mai mare incredere este Armata (64%), aceasta fiind urmata de Biserica cu 55,2%.Apoi urmeaza NATO cu 52,5% incredere mare si foarte mare, Uniunea Europeana cu 51,4, Academia Romana cu 45,3%, Presedintia cu 39,9%, Presa cu 33,7% si Politia cu 33,2%.In Guvern au incredere multa si foarte multa 12,6% dintre romani, pe ultimele pozitii calsandu-se Parlamentul cu 9,2% si partidele politice cu 9%.Relatiile externe ale tariiParticipantii la sondaj au fost intrebati cu ce tari ar trebui sa pastreze cele mai bune si apropiate relatii de prietenie Romania.Pe primul loc se situeaza pe SUA (28,7%), urmate de Germania (14,9%), Rusia (14,1%), Franta (4,5%), Canada (3,2%), China (3%), Marea Britanie (3%), Italia (2,6%), Ungaria (2,4%), Toate (2,1%), Moldova (1,7%), Uniunea Europeana (1,7%) si Spania (1,5%).Totodata, 63,8% dintre romani sunt de parere ca aderarea la UE a adus tarii mai degraba avantaje, in timp ce 27,7% sunt de parere ca a adus mai degraba dezavantaje."65,5% dintre romani sunt de parere ca alianta cu SUA este cea mai buna garantie de securitate pentru Romania, 22,9% isi exprima dezacordul cu aceasta afirmatie (...) Un procent de 64,7% dintre romani este de parere ca Romania si Ungaria ar trebui sa faca mai multe eforturi pentru a-si imbunatati relatiile, in timp ce 27,5% sunt in dezacord cu aceasta afirmatie.Aproape jumatate (47,9%) dintre respondenti considera ca Ungaria nu respecta suveranitatea si unitatea Romaniei, 37% sunt in dezacord cu aceasta afirmatie si 15,1% nu stiu sau nu raspund", mai arata comunicatul.Sondajul a fost realizat in perioada 4 - 12 septembri ...citeste mai departe despre " 3 din 4 romani cred ca tara se indreapta intr-o directie gresita. Biserica a ajuns la 55% incredere - barometru INSCOP " pe Ziare.com