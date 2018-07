Pilotii Ryanair intra din nou in greva. Zeci de zboruri vor fi afectate

Cele mai afectate vor fi zborurile intre Irlanda si Marea Britanie, in conditiile in care Ryanair se confrunta cu prima greva, dupa ce in decembrie a recunoscut pentru prima data sindicatele, transmit Sky News si Reuters.Operatorul aerian a dat vina pe sindicatul Forsa pentru esecul negocierilor, care au durat sapte ore.Impactul va fi limitat si clientii vor fi redirectionati catre alte zboruri, a precizat Ryanair.Un reprezentant al sindicatului a avertizat ca sunt posibile mai multe miscari de protest.Si sindicatele care reprezinta personalul navigant al Ryanair din Spania, Portugalia si Belgia au anuntat declansarea unei greve de doua zile la sfarsitul lunii iulie daca operatorul aerian nu va face concesii in privinta conditiilor de lucru.In Italia, personalul navigant va fi in greva in ziua de 25 iulie, in timp ce angajatii din Spania, Portugalia si Belgia vor protesta in perioada 25-26 iulie, au anuntat sindicatele CNE/LBC (Belgia), SITCPLA si USO (Spania), SNPVAC (Portugalia) si Ultrasporti (Italia) . Acestea sustin ca si pilotii Ryanair din alte tari ar putea lua parte la miscarile de protest coordonate.Citeste mai departe despre " 30 de zboruri ale Ryanair sunt anulate dupa ce pilotii din Irlanda au intrat in greva " pe Ziare.com