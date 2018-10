Asta daca s-ar tine cont de recomandarile facute de Sectia pentru procurori din cadrul CSM, potrivit carora efectele ordonantei se aplica doar pentru viitor. In cazul procurorilor delegati, acestia trebuie sa se intoarca la parchetele de unde provin daca nu indeplinesc conditiile de vechime in magistratura si de grad.Citeste si: CSM: Ordonanta Toader se aplica pentru viitor, procurorii DNA si DIICOT raman pe functii!Surse oficiale au explicat pentru Ziare.com ca la DNA este vorba de aproximativ 10 procurori, la DIICOT un numar de 4 procurori, iar restul sunt de la Parchetul General.Potrivit recomandarilor CSM, ca prevederile legale se aplica pentru viitor, procurorul Alexandra Lancranjan ramane in functie, deoarece este numit pe postul de la DNA in urma unui concurs. Lancranjan este cea care face ancheta in cazul Tel Drum-Liviu Dragnea.De asemenea, fostul procurorul-sef DNA si procuror general al Romaniei, Laura Codruta kovesi, ramane la Parchetul General, deoarece are vechimea si gradul necesar pentru a activa la aceasta unitate. Kovesi are grad de procuror de tribunal, dar postul sau este la DIICOT Sibiu - care este asimilat gradului de Parchet General.Kovesi conduce in prezent Serviciul de indrumare si control al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie. ...citeste mai departe despre " 40 de procurori delegati in DNA, DIICOT si PG trebuie sa plece. Kovesi si Lancranjan raman pe functii " pe Ziare.com