5 romani mor zilnic, in accidente rutiere. Soselele noastre raman cele mai insangerate din intreaga UE

Concret, ar trebui sa inceapa imediat lucrul atat la imbunatatirea conditiilor de drum, cat si la educarea tuturor participantilor la trafic, de la soferi si biciclisti, pana la pietoni. Dar cum nimic din toate astea nu se face, momentan, cu seriozitate, n-ar trebui sa ne miram daca si in 2019 soselele noastre vor ramane tot cele mai periculoase din intrega Uniune Europeana.Potrivit unei statistici data publicitatii recent de Eurostat, in cele mai multe state membre UE, mai putin de 60 de cetateni dintr-un milion mor, anual, in accidente rutiere.In unele dintre state, traficul e chiar mult mai sigur de atat. Spre exemplu, in Marea Britanie isi pierd viata, in fiecare an, pe sosele, 28 de oameni dintr-un milion. Iar in Danemarca se inregistreaza, din cauza accidentelor rutiere, 30 de decese la milionul de locuitori.La polul opus sunt tarile din Estul Europei, in care soselele sunt foarte nesigure. De fapt, dintre toate statele UE, traficul este cel mai nesigur in: Romania (unde se inregistreaza anual, din cauza accidentelor, 96 de decese la milionul de locuitori) si in Bulgaria (care raporteaza 88 de decese cauzate de accidente la milionul de locuitori).Aceste statistici - care se refera la situatia din 2018 si care sunt inca provizorii - arata, de fapt, ca pana si in Romania lucrurile stau un pic mai bine decat in anii trecuti, cand numarul mortilor cauzate de accidente era chiar mai mare. Cu toate acestea, in tara noastra, situatia ramane dramatica, in conditiile in care, in continuare, 5 oameni mor zilnic in accidente rutiere.Cine si ce ar trebui sa faca pentru evitarea tragediilor, in 2019Inainte de toate, intrebarea este: cine e de vina pentru carnagiul de pe soselele Romaniei? Autoritatile sustin ca ar fi vorba despre soferii indisciplinati care, desi nu sunt prea abili la volan, apasa, totusi, excesiv pedala de acceleratie.In replica, directorul executiv al Asociatiei Pro Infrastructura (API), Ionut Ciurea, spune ca principalele motive pentru care soselele din tara noastra sunt cele mai periculoase din intreaga UE ar fi, de fapt, altele. Anume: starea proasta a drumurilor, semnalizarea rutiera ineficienta si educatia rutiera precara.Ce-i drept, la capitolul infrastructura, Romania e intr-o situatie d ...citeste mai departe despre " 5 romani mor zilnic, in accidente rutiere. Soselele noastre raman cele mai insangerate din intreaga UE " pe Ziare.com